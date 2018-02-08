Aralık Ayı Sanayi Üretim Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Aralık ayında bir önceki aya oranla sanayi üretim endeksi yüzde 0,9 oranında artış gösterdi. Sanayi üretim endeksinin 2017 yılı yıllık artışı ise yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleştirmiş oldu.

Madencilikteki Yıllık Artış Rekor Seviyede

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yılı alındığında) 2017 yılının Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. İmalat sanayi endeksinde yüzde 8,9, elektrik, gaz, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise yüzde 5,7 artış yaşandı. Yıllık artış verisi ise yüzde 8,7 artış göstermiş oldu.

Aylık Artış Oranı Yüzde 0,9 Olarak Gerçekleşti

TÜİK verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri 2010 temel yılı olarak alınarak incelendiğinde, 2017 yılının Atalık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya oranla yüzde 2,6 artış gösterdi. İmalat sanayi sektörünün üretim endeksi yüzde 1,2 artarken elektrik, gaz, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise yüzde 1,1oranında azalış yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

Piyasalar tarafından merakla beklenen bu veriler ekonomik gidişatın yönünün çizilmesinde büyük bir öneme sahip. Beklenenin altında gelen üretim endeksleri özellikle Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin hisse senedi değerleri üzerinde önemli oranda düşüşlerin yaşanmasına neden olabilir. Piyasanın bu verileri nasıl göreceği gün içerisinde ekonomik verilerden anlaşılacaktır.