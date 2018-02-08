Honeywll Users&IOT Zirvesinde Bina Teknolojileri Konuşuldu
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Honeywll Users&IOT Zirvesinde Bina Teknolojileri Konuşuldu


Honeywll Users&IOT Zirvesinde Bina Teknolojileri Konuşuldu
Honeywll Users&IOT Zirvesinde Bina Teknolojileri Konuşuldu Elif İşçi - Tarih: 2018-02-08 Saat: 10:20:31
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Geçtiğimi günlerde düzenlenen Honeywell Users&İOT zirvesine katılımın son derece yoğun olduğu gözlemlendi. Bu zirvede bina teknolojileri incelemeye alınırken gelecekteki durumları da tartışılmaya başlandı.

Bağlantılı bina yazılım ve teknolojilerinin lideri Honeywell tarafından 6 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilen Zirve, Türkiye’deki binaları daha “akıllı” hale getirmek için Nesnelerin İnterneti’nden (IoT) yararlanma konusuna odaklandı.

Türkiye’de ikinci kez düzenlenen Honeywell Users Group (HUG) & IoT Zirvesi’nde bir araya gelen 300’ü aşkın sektör profesyoneli ve fikir önderi, akıllı binaların evrimini, bağlantılı binaların Türkiye’nin tüm şehirlerini nasıl yeniden şekillendirdiğini ve bu değişimde teknolojinin rolünü tartıştı. Etkinliğe Honeywell’in yanı sıra Philips Aydınlatma, Dell, Microsoft, Turkcell ve diğer sektör liderlerinin global ve yerel organizasyonlarının temsilcileri de katıldı.

“Modern dünyanın ve Honeywell olarak yaptığımız her işin merkezinde bağlanabilirlik (connectivity) yer alıyor. IoT günlük hayatımızın her yönünü yeniden şekillendiriyor, basit işlemleri karmaşık dijital-fiziksel arayüzlere dönüştürüyor. Akıllı binaların yaşadığı süreci bir evrim olarak tanımlıyoruz çünkü elimizdeki varlıkları ve altyapıları kullanarak bunları akıllı bir binaya nasıl dönüştürebileceğimizi anlamamız gerekiyor. Entegrasyon akıllı binaların temelinde yer alıyor. Honeywell, işte bu noktada fiziksel ürünleri yazılım çözümleriyle birleştirerek insanları ve varlıkları birbirine bağlama konusunda standartları belirliyor” diyen Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş sözlerini şöyle tamamladı: “Etkinliğimizde, benzer düşünce yapısına sahip sektör profesyonelleri bir araya gelerek binalarda IoT konusundaki zorlukları tartışma ve çözüm yolları geliştirme fırsatını yakaladılar.”

Zirvenin, Akıllı Binalarda / Tesislerde IoT oturumunda, Aydınlatmanın Ötesinde Çözümleri katılımcılarla paylaşan Philips Aydınlatma Proje Kanalı Pazarlama Müdürü Dilara Gürkan, “Teknolojide gerçekleşen “Nesnelerin İnterneti” devrimini göğüsleyen sektörler arasında aydınlatma öncü sıralarda yer almakta. Biz de bu devrimin potansiyelini maksimum seviyede değerlendirebilmek adına hem öncü, inovatif çözümler sağlayarak hem de Honeywell gibi önemli oyuncularla işbirliği yaparak akıllı bina teknolojilerinin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyoruz.” diyerek etkinliğin sektör için önemini vurguladı.

Honeywell Bina Çözümleri, Gelişmekte Olan Bölgeler Başkanı Paolo Cervini de şunları ekledi: “Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu’daki bina işletmecileri, tesisleri daha yeşil, daha güvenli ve daha verimli hale getirirken işletme maliyetlerini de düşürme konusunda büyük bir baskı altında. Bunu yapabilmek için bölgedeki bina ve tesis yöneticileri IoT’den yararlanabilir. IoT, daha fazla bilgi kullanarak daha doğru kararlar için çok değerli veri analizleri yapmayı sağlarken, bina işletmecilerine önemli fırsatlar sunuyor. Karar mercilerini IoT’nin sunduğu fırsatlar ve bulut teknolojisiyle daha akıllı binaların geliştirilmesi konusunda bilgilendirmeye devam etmemiz büyük önem taşıyor.”

Zirve’deki oturumlar ve panellerde katılımcılar sürekli değişen dijital ortamın sunduğu fırsatları birlikte değerlendirdiler ve bu evrimin hızla maddi kazanca dönüştürülmesinin önemini tartıştılar. Yeni teknolojileri benimseyen ve hem modernizasyon hem de yaşam döngüsü uygulamaları üzerinde çalışan şirketler, paralel oturumlarda kendi başarı hikayelerini de paylaşma imkanı buldular.

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