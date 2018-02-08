8 Şubat Perşembe Güncel Altın Fiyatları? Kapalıçarşı’da Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar?

Yatırımcı güne “Altın fiyatları ne durumda?” diyerek başladı. Çeyrek altın fiyatı her zaman olduğu gibi küçük yatırımcının dikkatini çekti. Peki, çeyrek altın fiyatı 8 Şubat Perşembe gününe nasıl başladı. Gram altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı ve en güncel altın fiyatları haberimizde…

Altın Piyasası Son Gelişmeler…

Dün çeyrek, yarım, tam ve gram altın yatırımcının yüzünü güldürdü. Gram altın fiyatındaki artış yüzde 0,24 olarak, çeyrek, yarım ve tam altındaki artışsa yüzde 0,26 olarak gözlemlendi. Cumhuriyet altını fiyatı ise düşüş yönlü hareket etti. Altın piyasasının canlı hareketleri azalışın yüzde 0,87’ye ulaştığını kanıtladı.

Altın piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı ise bugüne hareketli başladı. Piyasa gün içerisinde yaşanacak gelişmelere ve açıklamalara tepki vereceğinin sinyallerini verirken, yatırımcı fiyatları mercek altına aldı. İşte güncel Kapalıçarşı altın fiyatları!

Çeyrek Altın Alışta Kaç Lira Oldu?

Küçük yatırımcının gözdesi olan çeyrek altın bugün 256 lira 70 kuruşla açılış yaptı. Çeyrek altının şu dakikalardaki satış fiyatı ise 263 lira 11 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı yarım altın fiyatı bugün alışta 513 lira 39 kuruş oldu. Satış fiyatıysa 526 lira 23 kuruştan işleme devam ediyor.

Tam altın hafta sonuna bir gün kala bin 30 lira 73 kuruşa yükseldi. Satış fiyatınınsa bin 34 lira 93 kuruş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Gram Altın Kapalıçarşı’da Ne Kadar?

Gram altının Kapalıçarşı fiyatı bugün alış yönlü işlemlerde 160 lira 30 kuruşla açıldı. Gram altın satış fiyatı ise 160 lira 36 kuruş seviyesinden işleme alınıyor.

Cumhuriyet Altınının Anlık Fiyatı!

Cumhuriyet altını almayı planlayanlar fiyatlardaki düşüşü iyi değerlendirdi. Piyasa hareketleri incelendiğinde satışların arttığı dikkat çekti. Özellikle uzun vadeli yatırımcıyı cezbeden Cumhuriyet altını fiyatı bugün alışta bin 66 lira 74 kuruş oldu. Satış fiyatının ise bin 82 lira 86 kuruş seviyesinde devam ediyor.