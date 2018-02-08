Wordapp Dünya Çapında Büyümeye Devam Ediyor

İnternet üzerinden satış yapan şirketlere özgün içerik üretmek amacıyla kurulan yerli girişim Wordapp önce yurtdışında büyüdü. Geçtiğimiz yıl 9bini aşan serbest yazar kadrosuyla 25 dilde içerik üreten girişim 1 Milyon Euro ciro yaptı. Şirketin yeni hedefi, Türkiye’deki e-ticaret sitelerinin gelişimini artırmak ve e-ihracata katkı sağlayabilmek.

Online satış yapan işletmelerin artmasıyla birlikte bu alandaki rekabet de kızıştı. Aynı ya da benzer ürünleri satan işletmeler, internet aramalarında müşterilerin karşısına rakiplerinden daha önce çıkmak istiyor. Online pazarlama elemanı olarak da satılan ürünlerin açıklamaları kullanılıyor.

Yüzlerce hatta binlerce ürünün satıldığı sitelerde bu açıklamaları yazmak da yoğun emek ve zaman istiyor. Bu içerikleri oluşturmak için kurulan yerli girişim Wordapp hızlı büyüyerek global bir işletmeye dönüştü.

İnternet işletmelerine özgün ve açıklayıcı içerikler üretebilmek amacıyla iki yıl önce kurulan yerli girişim Wordapp, öncelikle yurtdışı pazarında büyüdü. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 9binden fazla serbest yazarın, 25 farklı dilde içerik oluşturduğu bir platform haline geldi.

2017 yılında 28 milyon kelime içeriğin üretildiği Wordapp, aynı yıl 1 Milyon Euro’luk bir ciroya ulaştı.

Wordapp’ın CEO’su Cem Akbar Arel, hizmet verdikleri şirketlerin yüzde 95’inin yurt dışında ve borsaya kota şirketler olduğunu, 2018 yılında ise Türkiye’deki online işletmelere odaklandıklarını açıkladı.

“Açıklayıcı İçerikler Hem Müşterileri Hem de Arama Motorlarını İkna Ediyor”

İnternet üzerinden düzenli alışveriş yapan kullanıcıların yeterli açıklaması bulunmayan ürünlere olumsuz yaklaştığını ifade eden Arel, online işletmelerin trafiğinin artması için özgün içeriklere ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

“Online satış yapan firmalar genellikle üretici firmaların ya da aynı ürünü satan başka bir web sitesinin içeriğini kopyalıyorlar.” diyen Cem Akbar Arel, özgün içerik kullanmayan işletmelerin arama motorlarındaki sıralamalarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

İnternet Üzerinde Özgünlük Kontrolü Yapılıyor!

Online işletmelerin içerik taleplerinin, geliştirdikleri sisteme kayıtlı yazarlar tarafından oluşturulduğunu söyleyen Arel, işletmeler için zor ve zaman alıcı bir işi hızlı ve maliyet tasarrufu sağlayarak çözdüklerini belirtti.

Serbest çalışan yazarları tarafından oluşturulan içeriklerin Copyscape tarafından özgünlük kontrolünden geçirildiğini söyleyen Arel, yazım hatalarının da uzman editörler tarafından denetlendiğini belirtti.