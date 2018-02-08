Sevgililer Gününe Özel MediaMarkt İndirimi
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Sevgililer Gününe Özel MediaMarkt İndirimi


Sevgililer Gününe Özel MediaMarkt İndirimi
Sevgililer Gününe Özel MediaMarkt İndirimi Elif İşçi - Tarih: 2018-02-08 Saat: 10:36:57
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Sevgililer gününün yaklaşması ile birlikte teknoloji markası olan MediaMarkt indirim açıklamasında bulundu. Pek çok üründe hediye seçeneği sunmak amacıyla yüzde 50'ye varan indirimin olduğu belirlendi.

Müşteri memnuniyetiyle fark yaratarak tüketicilerini rakipsiz fiyat ve kaliteli hizmetle buluşturan elektronik perakendeci MediaMarkt, Sevgililer Günü’ne özel kampanyasıyla en özel hediyeleri yüzde 50’ye varan indirimlerle sunuyor

MediaMarkt, Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala sevdiklerine en özel hediyeyi alma telaşına düşen çiftlere 50 binden fazla son teknoloji ürün çeşidini rakipsiz fiyatlarla sunuyor. 10-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanya boyunca tüketiciler pek çok ürüne yüzde 50’ye varan indirimlerle ve 48 aya varan ödeme kolaylığıyla da sahip olabilecek.

Teknolojik Hediyeler İle Aşkta Kazananlar MediaMarkt’ta!

Klişe hediyelerden sıkılan ve sevdiklerine en farklı hediyeyi almak isteyenler MediaMarkt’ın çok özel kampanyasıyla kazanmaya devam ediyor. Üstelik hala kararını verememiş olan tüketicilere Facebook Messenger ve medimarkt.com.tr’deki hediye bulucu uygulaması ile sevdikleri için en uygun hediyeyi kolayca seçebilme imkanı sunuluyor. Bununla birlikte, tüm mağazalarda Vodafone ile 24 ay taksitli cep telefonu satışı sayesinde bu özel günde sevdiklerinden uzakta olanlar, son teknoloji akıllı telefonlarla Sevgililer Günü’nün sevincini yaşama imkanı buluyor.

Akıllı telefondan beyaz eşyaya, TV’den taşınabilir ses sistemlerine kadar çok sayıda ürünü %50’ye varan indirimlerle sunan kampanya, Denizbank'ın sunduğu 48 aya varan vadelerle ödemeyi çok daha kolay hale getiriyor. Tüketiciler, Huawei P9 Lite 2017 akıllı telefona 1399 TL yerine 1099 TL’ye, HP 2PM33EA dizüstü bilgisayarlara 2999 TL yerine 2499 TL’ye, Lenovo Ideapad 320 dizüstü bilgisayarlara 1999 TL yerine 1599 TL’ye, Apple iPad 32 GB tabletlere 1599 TL yerine 1399 TL’ye, Canon E OS 200D fotoğraf makinesine 2999 TL yerine 2799 TL’ye ve Samsung UHD Smart LED TV’lere 3399 TL’ye ve Philips saç düzleştiricilerine 199 RL yerine 129 TL’ye sahip olabilecek.

Özenle seçtikleri hediyeleri sevdiklerine en özel şekilde sunmak isteyen tüketiciler, MediaMarkt’ın Sevgililer Günü’ne için sunduğu paketleme hizmetinden de yararlanabilecek.

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