Beşiktaş Gelirleriyle Şampiyon Oldu

KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa’nın 12 şampiyonunun finansal performansını inceledi. Gelirlerini yüzde 42 artıran Beşiktaş, bu alanda Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea gibi Avrupa’nın devlerini gerisinde bıraktı. KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Beşiktaş başarı ile gelir dengesini çok iyi kurdu. İyi futbol ve kupaları nakite çeviren siyah-beyazlılar, harcamalarını da bu çerçevede yaparak sürdürülebilir bir kulüp haline geldi” dedi.

KPMG Football Benchmark ekibi ‘Şampiyonlar Raporu 2018’i yayımladı. Raporda Avrupa’nın 12 ülkesinde şampiyonluğa ulaşan futbol kulüplerinin finansal performanslarını inceledi. Türkiye’de son iki yılda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ın yer aldığı araştırmada siyah-beyazlıların yükselişi dikkat çekti.

Euro üzerinden yapılan değerlendirmede Kara Kartallar, 19 milyon euro gişe, 69.1 milyon euro yayın, 57 milyon euro da pazarlama ve diğer gelirlerden elde etti. Beşiktaş’ın toplam geliri geçen yıla göre yüzde 43 artarak 145.1 milyon euroya ulaştı. Toplam antrenör ve oyuncu kadrosuna 70.1 milyon euro ödeyen Beşiktaş’ın harcamaları, toplam gelirinin yüzde 48’ini oluşturdu. Siyah-beyazlılar gelirindeki yüzde 43’lük artışla Avrupa’da kazancını en hızlı artıran üçüncü kulüp oldu.

Karını yüzde 86 artıran Fransa Şampiyonu Monaco bu alanda ilk sırayı alırken, İskoç Şampiyonu Celtic (yüzde 52) ikinci oldu. Avrupa devleri ise sınıfta kaldı. Real Madrid’in gelirleri yüzde 8, Juventus’un yüzde 21 arttı. Bayern Münih’in karında yüzde 1 azalma yaşanırken, Chelsea de bir önceki sezona göre eksi yüzde 4 kar etti.

Beşiktaş Dengeli Harcama Yapıyor

Raporda kulüplerin, futbol takımlarına yaptıkları harcamalar da yer aldı. UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları arasında kulüplerin gelirlerinin yüzde 70’inden fazlasını futbol takımı için harcayamayacağı yer alıyordu. Finansal Fair-Play takibinde bulunmayan kulüpler kurala uymak zorunda değil. Ancak UEFA’nın bu çerçevede yaklaştığı Beşiktaş, geçen yıl gelirlerinin yüzde 48’ini futbol takımına harcadı. Siyah-beyazlılar, gelirlerinin yüzde 45’ini oyuncu ve antrenörlerine kaynak olarak kullanan Bayern Münih’ten sonra bu alanda en dengeli harcama yapan ikinci takım oldu.

Fransa temsilcisi Monaco yüzde 69, İngiltere’den Chelsea yüzde 61, Hollanda şampiyonu Feyenoord yüzde 53, İtalyan Juventus yüzde 64, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid yüzde 61, Portekiz’den Benfica yüzde 58, Celtic yüzde 59, Basel yüzde 51, Rumen şampiyonu Viitorul Costanta da yüzde 92’sini futbol takımına ayırıyor.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Beşiktaş’ın gelirlerini düzenli bir şekilde artırması, Şampiyonlar Ligi’nde oynayıp, yayın ve tribün gelirlerini yükseltmesiyle de doğru orantılı. Ancak araştırmayı incelediğimizde gelirlerinin yüzde 48’ini futbol takımına aktaran siyah-beyazlıların doğru bir yapılanma içerisinde olduklarını ve gelirlerinde kayıp yaşasa da bu yapıyı koruyabileceğini görüyoruz” dedi.