Roche İlaç Türkiye'ye Yeni Atama

İstanbul, 8 Şubat 2018 – Roche İlaç Türkiye, Finans Direktörlüğü görevine Benan Cuma Doğan’ı getirdi. Ocak 2018 itibarıyla görevine başlayan Doğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 1997 yılında PriceWaterhouseCoopers (PwC) İstanbul ofisinde denetimci olarak başlayan Doğan, buradaki görev süresi boyunca Koç Holding, Doğuş Grubu ve Borusan Holding gibi şirketlerin finansal denetlemelerinde rol aldı.

2002 yılında Denetim ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri Müdürü olarak PwC Basel, İsviçre ofisine atanan Benan, aralarında F. Hoffmann-La Roche’un da bulunduğu birçok uluslararası firmanın finansal raporlarının denetlenme süreçlerine liderlik etti ve Roche İsviçre genel merkezde kurumsal finansta Roche bünyesine geçiş yaptı. Daha sonra Roche bünyesindeki Global Liderlik Programı’na (Compass) dahil olan Doğan, Mexico City, Şangay ve Almanya Roche ofislerinde farklı sorumlulukları başarıyla yürüttü.

2010 yılında GE Healthcare’e katılmak üzere Türkiye’ye dönüş yapan Doğan, 5 yıl süresince Orta Doğu, Afrika ve Rusya’nın finansal kontrol yöneticisi olarak görev yaptı. 2015 yılında ise GE Lighting ve Current’ın Orta Doğu, Afrika ve Türkiye pazarının finans liderliği pozisyonunu üstlendi. Ardından Grid Solutions bünyesinde, Körfez ülkeleri, Irak ve Türkiye finans faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu