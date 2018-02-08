Tohum Otizm Vakfı Kayseri’de düzenlenecek seminerlerde, öğretmen ve ailelere otizm konusunda eğitimler verecek!

Tohum Otizm Vakfı’nın Garanti Bankası sponsorluğunda faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Birimi, Kayseri Otizm Derneği iş birliği ile 27 – 28 Şubat’ta aileler ve eğitimciler buluşuyor. Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde düzenlenecek olan seminerlerde, otizm konusunda uygulamalı eğitimler verilecek.

Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi, otizmli çocuk ailelerine ve öğretmenlerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği eğitimleri ile bu kez Kayseri’deki aile ve eğitimcilerle buluşuyor. Otizm eğitim atölyeleri aracılığıyla, otizmli çocuğa sahip olan aileler ve okulunda otizmli öğrencisi bulunan eğitmenlere otizm konusunda farkındalık yaratılarak, uygulamalı eğitimlerle yeni beceriler kazandırılması hedefleniyor.

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi erken tanı ve sürekli yoğun eğitimdir. Erken tanı ve doğru bir eğitim ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık %50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir.

Kayseri Otizm Derneği ve Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi iş birliği ile 27 – 28 Şubat’ta düzenlenecek otizm eğitim atölyelerinde ‘Otizmli Çocuklara İletişim Becerisi Kazandırma’, ‘Otizmli Çocuklara Özbakım Becerilerinin Öğretimi’, ‘Otizmli Çocuklara Bağımsızlık Kazandırma’, ‘Problem Davranışlar ve Başa Çıkma Stratejileri’ ve ‘Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuk Ailelerinin Eğitimi’ konuları anlatılacak ve uygulamalı eğitimler verilecektir.