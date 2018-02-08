Tesla’nın Son Çeyrek Zararı Büyük!
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Tesla’nın Son Çeyrek Zararı Büyük!


Tesla’nın Son Çeyrek Zararı Büyük!
Tesla’nın Son Çeyrek Zararı Büyük! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-08 Saat: 10:48:58
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Elektrikli araç devi olan Tesla’nın geçen yılın son çeyreğindeki zararı, tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Şirketin cirosu ise tam tersine arttı.

Elektrikli araç devi olan Tesla’nın geçen yılın son çeyreğindeki zararı, tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Şirketin cirosu ise tam tersine arttı.

Tesla Tarihinin Rekor Zararı Oldu

Elektrikli araç piyasasının en büyük ismi Tesla, 2017’nin dördüncü çeyreğini büyük bir zararla kapattı. Şirketin patronu olan Elon Musk tarafından yapılan yeni araç tanıtımları, şaşalı lansmanlar ve yeni modeller son çeyrek zararının önüne geçemedi. Yapılan açıklamaya göre şirket tarihinin en yüksek zararını geçen yılın Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyreğinde kaydetti.

Tesla tarafından kayıt altına alınan verilere göre 2016 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dönemde 121 milyon 300 bin dolarlık zarar edilmişti. Geçen yılın aynı döneminde ise 675 milyon 400 milyon dolarlık zarar bildirimi yapıldı. 

Geçen yılın Ekim, Kasım ve Aralık döneminde ise gelirini artıran Tesla, toplamdaki gelirini 3 milyar 290 milyon dolar olarak açıkladı. Bir önceki gelir sonuçları ise 2 milyar 280 milyon dolarda kalmıştı.

Tesla’nın Kaderini Model 3 Belirleyecek

Otomotiv piyasası uzmanlarına göre Tesla’nın ilerleyen dönemlerdeki gelişimini Model 3 belirleyecek. Çünkü şirket yeni modelin daha hızlı üretilmesi adına büyük yatırımlar yapıyor. Uzmanlar yılın son çeyreğinde ulaşılan büyük zararın ana nedeni de Model 3’e yapılan büyük yatırım harcamalarına bağlıyor.

Bilindiği üzere Tesla’nın Model 3 üretiminin yapılacağı fabrikanın üretim bantlarında çıkan sorunlar bir türlü aşılamadı. Üretimdeki aksamalar teslimat sürelerini ileri bir tarihe attı. Bu durumda elektrikli otomobil devinin planları beklendiği gibi ilerleyemedi ve elde edilen gelirde gelişmelere bağlı olarak düştü. Alınan bilgilere göre Model 3 için alınan ön sipariş sayısı 500 binin üzerinde. Fakat ön siparişlerin kaç tanesi teslim edilebildi, bu net olarak bilinmiyor. 

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