Borsa Yükselişi Bugünde Sürdürdü

Borsa İstanbul sert düşüşler ardından güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi bugünün açılışında değerini yüzde 0,37 artırdı. BIST 100 endeksi 8 Şubatta 115 bin 993,55 puan seviyesinden başladı.

Borsa İstanbul Güne 423,36 Puanlık Artışla Başladı

Borsa İstanbul dünkü yükselişi bugünde sürdürdü. BIST 100 endeksi gün açılışında yüzde 0,37’lik artışla değerini 423,36 puan artırdı. Değer artıran endeksler arasında bankacılık ve holding endeksi de yer aldı. Buna göre bankacılık endeksindeki artış yüzde 0,28 olarak ölçüldü. Holding endeksindeki yükseliş yüzde 0,30’a denk geldi.

Elektrikteki Artış Yüzde 4,5’i Aştı

Borsa İstanbul’da sektörel endekslerden bir tanesi hariç diğerinin tamamı yukarı yönlü hareket etti. Günün en iyi çıkışını elektrik yaptı. Artış yüzde 4,73 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Düşüş yönlü hareketse ticaret endeksinde gözlemlendi. Azalış yüzde 0,25 oldu.

Dünü Yüzde 0,10’luk Artışla Tamamladı

Borsa İstanbul dünkü kapanışı değer artışıyla yapmıştı. BIST 100 endeksi gün sonunda tepki alımlarının oluşturduğu pozitif etkiyle, yüzde 0,10’luk artış kaydetti. Gün sonu göstergesi BIST 100 endeksinin 115 bin 570,19 puanla günü tamamladığını gösterdi.

Piyasalar Aralık Ayı Sanayi Üretim Verilerine Odaklandı

Piyasalar bugün yurtiçinde şu anlarda açıklanan Aralık ayı sanayi üretim verilerine tepki verecek. Yapılan açıklamaya göre sanayi üretim verileri beklentinin üzerinde oldu. Buda piyasalara şimdilik olumlu yansıdı. Yurtdışından gelecek ve takip edilecek açıklamalar arasında FED üyelerinin bildirileri başı çekecek.

Uzmanlara göre BIST 100 endeksi teknik açıdan değerlendirildiğinde endeksin destek aralığı 115 bin 500 ile 113 bin 900 puan olacak. Direnç ise 116 bin 500 puanla 118 bin 300 aralığında kaydedilecek.