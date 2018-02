BESA Grup Bodrum'da Büyük Bir Projeye İmza Atıyor

İnşaat sektöründe gerçekleştirdiği öncü projeleri ile yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup, Bodrum’un en büyük projesi olacak The BO Viera’yı 200 milyon Dolar yatırım ile hayata geçiriyor.

Gayrimenkul ve inşaat yapım, yatırım, geliştirme ve işletme konusundaki tecrübesini Bodrum’a ve Türkiye’nin turizm gelişimine aktaran BESA Grup, The BO Viera projesi ile bulunduğu bölgede proje alanı büyüklüğü ve denize konumu açısından emsalsiz olması ile de bir ilki gerçekleştiriyor. Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan şirketlerden biri olan BESA Grup, bugüne kadar binlerce kişiye istihdam sağlarken The BO Viera projesi ile de Bodrum’da yüzlerce kişiye iş imkanı sunmaya hazırlanıyor.

Salih Bezci: Bir Hayalim Vardı Gerçekleşiyor

Amiral gemisi inşaat faaliyetleri olan şirketin, gayrimenkul geliştirme, AVM yapımı, enerji, telekomünikasyon ve turizm sektörlerinde de yer aldığını belirten BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, son yıllarda enerjilerinin önemli kısmını uzun zamandır tutkuyla bağlı oldukları Bodrum’a ayırdıklarını, tamamen Bodrum kokan ve konforda sınır tanımayan bir kurgu üzerinde çalıştıklarını iletti. “The BO Viera” adı altında ‘Bodrumlu bir yaşam deneyimi oluşturmanın formülünü ürettiklerini dile getiren Salih Bezci, şöyle devam etti:

“Projeyi kurgularken hem Bodrumlular’ı, hem de bu güzide kasabada yaşamak isteyenleri dinledik. Talepleri çok yönlü tecrübelerimizle birleştirdik ve ortaya Bodrum’un en büyük ve sofistike projesi çıktı. Bugün, The BO Viera, mimari projesi onaylanmış ve inşaat ruhsatı alınmış, BESA Grup’a ait eşsiz bir arazi üzerinde, Bodrum’un en büyük projesi sıfatıyla yükseliyor. Bodrum; bünyesinde villa, rezidanslar ve otel bulunan The BO Viera ile gelişmeye devam edecek.

Bugün geldiğimiz noktada imza attığım işlerden kendi adıma olduğu kadar ülkem adına da mutluluk duyuyorum. The BO Viera projesi ile bir hayalim gerçekleşiyor. Türkiye’nin olduğu kadar tüm Ege ve Akdeniz havzasının da en değerli bölgelerinden Bodrum’da hem benzersiz bir yaşam deneyimi, hem de yatırımcılar için doğru, güvenilir ve zamansız bir yatırım fırsatı yaratıyoruz.”

Tür Rivierası'nı En Değerli Bölgesi Bodrum'da 21. Yüzyıl Deneyimi

Babasının onlarca yıllık tecrübesine rağmen ilk günkü heyecanına hayranlık duyduğunu belirten BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci ise, “Rol modelim babam sayesinde şimdi her işte ben de en az onun kadar heyecanlıyım. The BO Viera, bir Bodrum tutkunu olarak benim için de çok özel bir proje.

The BO Viera projesi, BESA Grup’un insan ve doğa odaklı vizyonu ile Bodrum’un binlerce yıllık tarihine bir saygı duruşunda bulunuyor. Doğası, mitleri, tarihi ve yapısıyla kaliteli yaşamın tarzı, “Riviera” hayat biçimini sunan The BO Viera, yeni bir düzlemde Bodrum’a entegre doğal hayatın temsilcisi olacak” dedi. Efe Bezci, muhteşem mimarisi ve Bodrum’un endemik bitki örtüsü ile çevrelenecek projelerinin, kentin ve çevresinin değerine değer katacağını ifade ederek, “Seçkin bir ortamda Bodrum’un dokusunu yaşatacak nadide bir projeye imza atıyoruz.

BESA kalitesi ile kısa sürede projemizi tamamlayacağız. Benzersiz bir 21. yüzyıl deneyimi yaşatacağımız bu projemiz ile adımızı Bodrum’a yazdıracak olmanın onurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Efe Bezci ayrıca doğanın bahşettiği güzelliklerden ilham alarak yeni bir yaşam deneyimi sunacakları “BO” markaları hakkında da bilgi verdi. Bezci, “BO Community” yaşam konsepti ile yerel sanat ve zanaattan ilham alıp, Bodrum‘un yerlileri ve lokal işletmeleri ile işbirliği gerçekleştirerek, Bodrum’un kültürü ve doğası ile uyumlu bir yaşam planlıyoruz.. “BO” yaşam deneyimi, çok farklı dinamiklerin bir araya gelerek deneyimli bir ekibin ellerinde harmanlanması sonucu ortaya çıkan modern ve doğal bir aşk hikayesi olarak gerçek Bodrumlulara ait olacak.... Bodrum artık bir kaçış noktası değil, varış noktası olacaktır.” diye belirtti.

-THE BO VIERA-

150 dönüm arazi üzerine inşa edilen The BO Viera; 330 adet villa ve rezidansı,7 adet işyeri, 1.2 kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli The BO Vue – Curio a Collection by Hilton ile Bodrum’un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan’ın arasında yer alanKüçükbük Koyu’nda hayata geçiriliyor.

Yapılar, mimarinin doğal yapı ile bütünleştiği ve bölgenin endemik yapısına uygun peyzajın ön plana çıktığı, Bodrum günbatımını doğrudan seyreden yegane koyunda konumlanıyor.

Doğal falezleri ile denize sıfır, 1.2 kilometrelik benzersiz bir sahile sahip olan The BO Viera projesinde yapımı devam eden rezidans ve villaların tamamı deniz manzaralı ve doğaya hakim konumda. The BO Viera Projesi’nin hayata geçirildiği Küçükbük Koyu’nun tam karşısında yer alan Apostol (Küçük Tavşan) Adası’na karşı dünyanın en güzel gün batımları The BO Viera sakinlerinin yaşamına benzersiz bir dokunuşta bulunacak.

Satışa çıkacak olan ilk etabın, 2019 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Bu etapta; 54 adet 5+1 dubleks, 49 adet 3+1 ve 5 adet 2+1 flat rezidans satışa sunulacak.

Mimari projesi Bodrum Belediyesi tarafından onaylanan ve inşaat ruhsatı alınan

The BO Viera projesinde yer alan gayrimenkuller, yatırımcısına hemen tapu edinme fırsatı da sunuyor.

Alışveriş ve hizmet noktalarının yanı sıra SPA, yüzme havuzları, fitness, restoran ve cafeler, çocuklara özel alan, sahilde beach Club’lar gibi sosyal donatılara sahip The BO Viera’nın güvenlik, temizlik, bahçe bakımı gibi servis hizmetleri BESA Grup’un deneyimli hizmet şirketi tarafından sağlanacak.

The BO Viera, Küçükbük Koyu’na damgasını vuran defne ağaçları, zeytin ağaçları, begonviller ve yaseminlerle bezenmiş Bodrumlu peyzajının yanı sıra Hilton grubunun üst segment oteli CURIO’yu The BO Vue CURIO a Collection by Hilton markası ve BESA Grup güvencesiyle Türkiye’ye getirecek.