Siber Saldırganlar Sevgililer Gününü Fırsat Biliyor

Siber suçlular, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kullanarak romantizmi paraya dönüştürmenin peşinde. Pek çok internet kullanıcısı şu dönemde e-mail ya da sosyal medya üzerinden ‘aşk‘ temalı oltalama projelerine maruz kalabilir. ESET uzmanları, Sevgililer Günü’nde ve öncesinde karşımıza çıkabilecek başlıca aldatmaca yöntemlerini sıraladı.

1. ‘Paraya Ulaşmanın Yolu Aşktan Geçer‘ Diyen Fırsatçılar

Sevgililer Günü dönemi, kötü adamların bilgisayarlara zararlı yazılımları daha kolay bulaştırabilmek için kolladıkları fırsat zamanlarından biri. Siber suçlular, kurbanlarının merak duygusunu tetiklemek için virüs ya da truva atı bulaştırılmış, kutlama kartları, şiirler, şarkılar veya videolara yönlendiren romantik linkleri kullanır. Amaç, kişinin bilgisayar, tablet ya da telefonundaki özel bilgilere ve özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmak.

2. Sahte Tebrik Kartları

Sevgililer Günü tebrik kartları sanal dünyada çok rağbet görüyor. Saldırganlar da bunun gayet farkında olduklarından birçok sahte kart ve karta yönlendiği düşünülen linki dolaşıma sokuyorlar. Gerçekte bu linkler, kullanıcıyı bulaşıcı sitelere götürüyor.

3. Ararken Zehirlenmeyin!

BlackHat SEO ya da arama motoru zehirlenmesi olarak tanımlanan tekniklerle kişiler sahte veya virüslü sitelere yönlendiriliyor. Bulaşıcı sitelerin, özellikle “sevgililer günü” ile ilgili kelime aramalarında Google gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkması sağlanıyor. Arama motoru zehirlenmeleri bazen reklam içerikli sitelere yönleniyor ve sadece zaman kaybı oluyor.

4. Hayatta Pek Az Şey Bedava

İnternette ve sosyal ağlarda karşılaşacağınız özel teklifler, bedava hediyeler ya da süper indirimler içeren her iletiye şüpheyle yaklaşmalısınız. Twitter ya da Facebook’ta buna ilişkin linklere sıkça rastlayabilirsiniz, ki bunlar saldırganların vazgeçilmez araçları arasında sayılıyor.

5. Yabancı Sevgili

Sevgililer günü sadece çiftler için değil, birçok bekâr için de fırsat. Bu nedenle bekârları hedefleyen çok daha fazla sayıda ileti görmemiz muhtemel. İngilizce yazılmış, yabancı isimli ve yalnız olduğunu söyleyen hanımlardan şu tarz arkadaşlık mesajlarıyla karşılaşabilirsiniz:

Hello Dear,

how are you today, i hope your doing fine over there. my name is miss georgeline and i am single. I come across your profile today at and its my pleasure and interesting sending mail to you as a new friend.

Yours georgeline

Bu tür aldatmacalar, aşk arayan güzel bir bayandan geliyormuş gibi görünüyor. İlerleyen aşalamalarda acil para ihtiyacı olduğu belirtilip, nakit para istenebiliyor. Cevap vermeyin, maili ya da mesajı silerek, virüssüz hayatınıza devam edin!

6. Özel Bilgilere Erişmek İsteyen Uygulamalara Dikkat!

Dikkat etmeniz gereken tek tehdit türü zararlı yazılımlar değil. Sevgililer Günü ile ilgili çeşitli sosyal ağlara bağlanan ve kullanıcıların romantik duygularına hitap ederek özel bilgilere erişim sağlama amacı olan birçok uygulama var. Uygulamalara erişim izni verirken hangi bilgilerinize erişmek istendiğine dikkat edin.

7. Güncel Güvenlik Yazılımı Pek Çok Derdi Uzak Tutar

Sevgililer Günü dolandırıcılığından korunmak için e-postalarınıza basit bir spam filtresi, sıkı kişisel güvenlik duvarı ayarları ve güncel güvenlik yazılımları kullanın ve iç sesinize de kulak verin.