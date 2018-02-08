Benzin İndirimi Beklenenden Çabuk Oldu! İndirim Bu Defa Büyük Oldu
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Benzin İndirimi Beklenenden Çabuk Oldu! İndirim Bu Defa Büyük Oldu


Benzin İndirimi Beklenenden Çabuk Oldu! İndirim Bu Defa Büyük Oldu
Benzin İndirimi Beklenenden Çabuk Oldu! İndirim Bu Defa Büyük Oldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-08 Saat: 11:46:34
Anasayfa Eko Gündem Benzin İndirimi Beklenenden Çabuk Oldu! İndirim Bu Defa Büyük Oldu

Benzinli araç sahipleri dikkat! Cuma beklenen benzin indirim erkene çekildi. PÜİS benzin indirimini bu gece yarısından sonra beklediğini duyurdu.

Benzinli araç sahipleri dikkat! Cuma beklenen benzin indirim erkene çekildi. PÜİS benzin indirimini bu gece yarısından sonra beklediğini duyurdu.

İndirim Bu Gece Yarısından Sonra…

Dün gündeme düşen benzine indirim haberi araç sahiplerini heyecanlandırmıştı. Haberlere göre indirim pompalara Cuma veya Cumartesi gece yarısı yansıyacaktı. Beklenen indirimse 8 ile 12 kuruş arasında ifade edilmişti. Son dakika haberi ise benzinli araç sahiplerinin keyfini ikiye katladı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre benzin indiriminin bu gece yarısından sonra bekleniyor. İndirimse 8 ile 12 kuruş arasında değil!

Benzin İndirimi 16 Kuruş

Benzinli araç sahiplerinin yüzü gelen erken indirim haberiyle güldü. Zamlardan bıkan tüketici indirim haberiyle derin bir nefes aldı. Benzin indirimindeki beklenti 8 ile 12 kuruş arasındayken, kısa adı PÜİS olan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın beklentisi bu fiyat aralığından yüksek oldu. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın açıklamasına göre benzin indirimi pompalara en az 16 kuruş olarak yansıyacak. İndirimse bu gece yapılacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir… İşte Yeni Benzin Fiyatları

Beklenen benzin indirimi uygulandığında İstanbul’da şu anda ortalama satış fiyatı 5 lira 81 kuruş olan benzinin litresi 5 lira 65 kuruşa gerileyecek. Başkentteki fiyatsa 5 lira 71 kuruşa çekilecek. Ankara’da bugün benzinin litre satış fiyatı ortalamada 5 lira 87 kuruş seviyesinden yapılıyor. İzmir’deki fiyatlar incelendiğinde kent genelinde benzinin litresi 5 lira 84 kuruştan satılıyor. Gece yarısı indirimi hayata geçerse litre fiyatı 5 lira 68 kuruşa gerileyecek.

Benzin indirimi tüm yurtta geçerli olacak. Fiyatlar akaryakıt istasyonlarına göre ufak değişiklikler gösterebilecek. 

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