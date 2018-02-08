Çalık Enerji Yeni Genel Müdürü Ataması Gerçekleşti
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Çalık Enerji Yeni Genel Müdürü Ataması Gerçekleşti


Çalık Enerji Yeni Genel Müdürü Ataması Gerçekleşti
Çalık Enerji Yeni Genel Müdürü Ataması Gerçekleşti Elif İşçi - Tarih: 2018-02-08 Saat: 11:48:10
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Çalık Enerji Genel Müdürlüğü tarafından bir süredir görev değişikliğinin yapılması konusunda görüşmeler devam ediyordu. Dinamik bir yönetim için genel müdür atamasına Rıdvan Aktürk getirildi.

Çalık Enerji Genel Müdürlüğü’ne, Çalık Holding iştiraklerinden Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi YEDAŞ’ta 2016 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Rıdvan Aktürk atandı. Çalık Holding’in enerji sektöründe EPC güç sistemleri, elektrik üretimi, elektrik ve doğal gaz dağıtımı, perakende ve ticaret alanlarındaki faaliyetlerini çatısı altında toplayan Çalık Enerji, globalde 8.000'in üzerinde çalışanıyla dünyanın önde gelen enerji şirketleri arasında yer alıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden Yüksek Lisans derecesi ile mezun olan Rıdvan Aktürk, London Middlesex University Business School'dan MBA derecesi aldı. Enerji sektörünün elektrik üretim, iletim ve dağıtım elemanları ve sistemleri alanında mühendislik, tasarım, imalat ve uygulama; petrol ve gaz alanında büyük ölçekli taşıma, işleme, depolama ve ticaret konularında 25 yılı aşkın süredir deneyimi bulunan Aktürk, 2006 yılında Çalık Enerji’ye katıldı. Aktürk, Çalık Enerji Boru Hatları ve Rafineri Direktörlüğü görevini takiben 2016 yılından bu yana YEDAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Çalık Enerji’ye Genel Müdür olarak atanan Rıdvan Aktürk, aynı zamanda Çalık Grubu’nun enerji şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Çalık Enerji’de 2007 yılından bu yana Genel Müdürlük görevinde bulunan ve görev süresince şirketi faaliyet gösterdiği alanlarda global ölçekte en üst sıralara taşıyan, dünyaca kabul gören saygın ödüllerle buluşturan, başarılı projeleriyle şirketin dünya enerji sektöründe güvenilirliğini ve iş hacmini arttıran Doç. Dr. Osman Saim Dinç, Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürerek şirkete değer katmaya devam edecektir.

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