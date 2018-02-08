Daikin Kombi'den Sevgililer Gününe Özel İndirim
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Daikin Kombi'den Sevgililer Gününe Özel İndirim


Daikin Kombi'den Sevgililer Gününe Özel İndirim
Daikin Kombi'den Sevgililer Gününe Özel İndirim Elif İşçi - Tarih: 2018-02-08 Saat: 11:50:46
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İklimlendirme sektöründe öncü çalışmalarıyla dikkat çeken Daikin Kombi 14 Şubat indirimleriyle dikkat çekiyor. Özellikle segmentinin en küçüğü olma özelliğine sahip yenilikçi firma Daikin kombilerde yüzde 14 indirim seçeneği sunuluyor.

Daikin, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü unutmadı ve sevgiyi göstermenin en güzel yolunun sevdiklerimizin hayatına değer katmak olduğunu bilenler için özel bir kampanya düzenledi. Kalbi sevgiyle ısınanların günü olan 14 Şubat’a özel Daikin Premix Tam Yoğuşmalı Kombi’de yüzde 14 indirim fırsatı sunan Daikin, farklı ve anlamlı bir hediye alternatifi arayanların imdadına yetişiyor. Aşık çiftlerden yalnız kalplere kadar sıcacık bir yuva isteyen herkes yalnızca 14 Şubat günü geçerli olacak bu özel indirimden yararlanabilecek.

Segmentinin en küçük hacmine sahip şık tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkan Daikin Premix Tam Yoğuşmalı Kombi, marifetleri ile de beğeni topluyor. Daha az elektrik tüketen ve üstün yoğuşma teknolojisi sayesinde daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan Daikin Kombi, bir yandan sevdiklerinizin bütçesini korurken, diğer yandan da gaz emisyon oranlarını azaltarak çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor. Sadece 39 desibel ses basıncı ile en sessiz kombilerden biri olan Daikin Kombi, devir kontrollü fan teknolojisi ve özel susturucusu sayesinde, varlığını neredeyse unutturarak yalnızca sevdiklerinizin sesine odaklanmanızı sağlıyor.

Daikin Avrupa Tasarım Merkezi EDC ve Türkiye’deki Ar-Ge mühendislerinin 3 yıllık çalışması sonucunda ortaya çıkan Daikin Kombi, 40 cm. eni, 59 cm. boyu, 25,5 cm. derinliği ve sadece 27 kg. olan ağırlığı ile segmentinin “en küçük hacimli yoğuşmalı cihazı” olma özelliğini taşıyor. Uygulandığı her mekana şıklığı ve üstün konforu taşıyan Daikin Kombi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de ihraç ediliyor. Özel eşanjörü sayesinde uzun bir kullanım ömrüne sahip olan Daikin Kombi, koşulsuz 6 yıl garantisiyle birlikte satışa sunuluyor.

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