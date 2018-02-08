İstanbul Rumeli Üniversitesinden Kamu Sen Üyelerine Burs İmkanı
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden Kamu Sen Üyelerine Burs İmkanı


İstanbul Rumeli Üniversitesinden Kamu Sen Üyelerine Burs İmkanı
İstanbul Rumeli Üniversitesinden Kamu Sen Üyelerine Burs İmkanı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-08 Saat: 11:53:59
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İstanbul Rumeli Üniversitesi eğitime verdiği desteklerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Kamu Sen ile imzalanan bir anlaşma sonrasında üyelere yüzde 100 burs imkanının verilebileceği ifade edildi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi, kamu görevlilerinin lisansüstü eğitimine destek olmak amacıyla Türkiye Kamu-Sen ile eğitim protokolü imzaladı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında birçok eğitim protokolüne imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu ile eğitime destek vermeye devam ediyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi ile Türkiye Kamu-Sen arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında, öğrencinin hak kazandığı tüm eğitimlerde geçerli indirim üzerinden, Türkiye Kamu-Sen üyelerine özel %10 indirim uygulanacaktır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli- Tezsiz) ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Ekonomi (Tezli-Tezsiz) yüksek lisans kayıtları devam ediyor. Lisans eğitimini yüksek lisans seviyesine yükseltmek isteyen Türkiye Kamu-Sen üyeleri için son başvuru tarihi 9 Şubat 2018.

Protokol Kapsamındaki Türkiye Kamu-Sen Üyeleri:

Türk Eğitim-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Büro-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen, Türk Haber-Sen, Türk Enerji-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Kültür Sanat-Sen, Türk Emekli-Sen, Kıbrıs Türk Memur-Sen.

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