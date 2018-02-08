İstanbul Rumeli Üniversitesinden Kamu Sen Üyelerine Burs İmkanı

İstanbul Rumeli Üniversitesi, kamu görevlilerinin lisansüstü eğitimine destek olmak amacıyla Türkiye Kamu-Sen ile eğitim protokolü imzaladı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında birçok eğitim protokolüne imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu ile eğitime destek vermeye devam ediyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi ile Türkiye Kamu-Sen arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında, öğrencinin hak kazandığı tüm eğitimlerde geçerli indirim üzerinden, Türkiye Kamu-Sen üyelerine özel %10 indirim uygulanacaktır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli- Tezsiz) ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Ekonomi (Tezli-Tezsiz) yüksek lisans kayıtları devam ediyor. Lisans eğitimini yüksek lisans seviyesine yükseltmek isteyen Türkiye Kamu-Sen üyeleri için son başvuru tarihi 9 Şubat 2018.

Protokol Kapsamındaki Türkiye Kamu-Sen Üyeleri:

Türk Eğitim-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Büro-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen, Türk Haber-Sen, Türk Enerji-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Kültür Sanat-Sen, Türk Emekli-Sen, Kıbrıs Türk Memur-Sen.