Ar Ge Mühendisleri Sürücüsüz Araçları Tasarlayacak

Türkiye’nin ilk yerli sürücüsüz ve hibrit elektrikli araç teknolojilerini geliştirmeye başlayan AVL Türkiye, dünyanın en çok aranan mühendislerini Türkiye’de yetiştirmek için insan kaynağı alanında önemli bir yatırıma imza attı.Türkiye’nin ileri otomotiv teknolojileri alanındaki global mühendislik üssü olma hedefinde ilerleyen ve 172 kişilik mühendislik ekibini genişletme kararı alan firma, ileri otomotiv teknolojisinde görev alacak, üniversitelerin en başarılı mühendislerini tek bir çatı altında topladı. Yaklaşık 80 üniversiteden makine, mekatronik, elektrik elektronik, kontrol otomasyon ve otomotiv gibi mühendislik bölümlerinden mezun 1300 mühendis ile uzun süren görüşmeler sonucu belirlenen 15 mühendis 6 ay boyunca sıkı bir eğitimden geçirildi.

Duman Yönetim Danışmanlığı işbirliği ile AVL Türkiye uzmanları ve önemli akademisyenler tarafından Ayvansaray Üniversitesi desteği ile 6 aylık eğitimler verilen mühendisler, Şubat ayında eğitimlerini tamamladı. Özellikle elektrikli araçlar, otonom teknolojileri, içten yanmalı motorlar, akıllı algoritmalar, batarya yönetim sistemleri gibi ileri mühendislik konularında eğitimler alan 15 mühendis arasından eğitimleri başarıyla tamamlayan mühendisler belirlendi. 19 Şubat’ta AVL Türkiye’de göreve başlayacak olan mühendisler, Türkiye’nin ilk yerli sürücüsüz ve hibrit elektrikli araç teknolojilerini geliştirilmesinde önemli görevler üstlenecek.

Dünyanın Aradığı Mühendisler Türkiye’de Yetişecek

İlk kez Türkiye’de düzenlenen eğitim programı ile dünyanın aradığı mühendislerin yetişeceğini belirten AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Umut Genç, mühendislik alanında insan kaynağına yatırımın önemli bir ihtiyaç olduğunu ve başarılı üniversitelerde eğitimler alan mühendislerin heyecan duyabilecekleri projelerde çalışma fırsatı sunabildiklerini söyledi. Genç “AVL Türkiye olarak Türkiye’deki büyüme rakamlarımız ve geliştirdiğimiz projeler her geçen yıl artmaya devam ediyor. Büyüme rakamımız, geride bıraktığımız 2017 yılında yüzde 80’e ulaştı. Kişi bazında ise yüzde 50 büyüdük. İnsan kaynağına olan ihtiyacımız da her geçen yıl daha fazla artıyor. İleri otomotiv teknolojilerinde hizmet veren firmamızda şu an 172 mühendisle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 75 mühendis aramıza katıldı. Önümüzdeki yıl ise 50 mühendise ihtiyacımızın olacağını söyleyebilirim. Ancak bulunduğumuz sektörde donanımlı mühendislere çok yoğun bir talep var. Dünyanın önemli birçok firması başarılı mühendislere ihtiyaç duyuyor. Biz de kendi insan kaynağımız yetiştirmek ve Türk mühendisleri dünyadaki ileri mühendislik alanına hazırlayabilecek bir eğitim programına başladık. 1300 mühendis arasından istediğimiz kriterlere sahip, Türkiye’nin en başarılı mühendislerini seçtik. Mühendislerimizi tam donanımlı ve görev almaya hazır hale getirdik. Teknik olarak çok yoğun bir program oldu ve aynı zamanda sektörün önemli bir ihtiyacı olan İngilizce eğitimi de bu programda önemli bir yere sahip.Diğer bir yanda sunduğumuz eğitim programının doğrudan AVL Türkiye çatısı altında endüstrinin uzmanları tarafından tasarlanması, çok ileri konuları kapsaması, odaklı olması ve mühendislerin işe başlamadan bir eğitimden geçmesi bu programı Türkiye’de ve Dünya’da tek kılıyor. Eğitimlerini tamamlayan yeni mühendislerimiz kısa bir zaman içinde AVL Türkiye bünyesinde göreve başlayacaklar.” dedi.

Otonom Sürüş Özellikleri Olan Araçların Geliştirilmesinde Görev Alacaklar

AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Umut Genç sözlerine şöyle devam etti: “Uygulamaya başladığımız bu eğitim ile başarılı mühendislerimizi ülkemizde tutabilmeyi ve onlara uluslararası bir çalışma ortamı sunarak, gerekli desteği vererek ve şartları cazip hale getirerek ülkemize değer katma konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz. Onlara doğrudan AVL Türkiye’de işe başlama fırsatı sunarken aynı zamanda Almanya, Amerika, İngiltere ve Çin gibi AVL’nin bulunduğu 36 ülkede deneyim kazanma imkanı de veriyoruz. Sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimlerle ülkemizin dünyadaki gelişimine önemli katkılar sunarken bir yandan da hibrit elektrikli araç teknolojileri ve 2020 yılında testlerine başlamayı planladığımız otonom sürüş özellikleri olan araçların geliştirilmesinde de büyük rol üstlenecekler. Verdiğimiz eğitimlerle kazandığımız mühendislerin otomotiv alanındaki Ar-Ge çalışmalarında Türkiye’nin çekiciliğini artıracağını ve Türk mühendislerin dünyanın aranan mühendisleri arasında olabilecek seviyeye gelebileceğine inanıyorum.”

AVL Türkiye’nin üniversitelerden mezun başarılı mühendislere yönelik sunduğu eğitim programının her 6 ayda bir yeninden tekrarlanması planlanıyor.