DenizBank Net Kârını Yüzde 36 Arttırdı

DenizBank 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın net kârı bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 oranında arttı.

DenizBank’ın Net Kârı 1,1 Milyar Liraya Yakın Oldu

DenizBank başarılı bir yılı daha geride bıraktı. Sonuçlar 2017 yılı finansal verilerine olumlu yansıdı. Konuyla ilgili açıklama bankanın Finansal Hizmetler Grubu başkanlığını yapmakta olan Hakan Ateş tarafından yapıldı. Buna göre DenizBank’ın 2017 yılında ulaştığı net kâr 1 milyar 902 milyon lira oldu. Ateş açıklamasında Türkiye’nin en büyük özel bankaları arasında yer aldıklarının altını çizdi. İlk beşte beşinci olduklarını aktaran Finansal Hizmetler Grubu Başkanı, 2017’de yirminci yıllarını kutladıklarını da dile getirdi.

740 Şube İle Kaliteli Hizmetin Adresi Oldu

DenizBank’ın 81 kentte faaliyet gösterdiğini söyleyen Ateş, yurtdışında da müşterilerine kaliteli hizmet verdiklerini aktardı. Şube sayılarının an itibariyle 740 olduğunu belirtti. Bankanın istihdama katkısınınsa 14 binin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Müşteri Sayısı 11,5 Milyon Oldu

Bankanın geçen yılki finansal raporuna göre DenizBank aktiflerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 oranında aratırdı. Artış sonrasındaki veriler aktiflerin 160 milyar lira olduğunu gösterdi. Konsolide mevduatlar yıl bazında yüzde 19 oranında artış kaydetti. Konsolide mevduatları toplamıysa 107 milyar lirayı buldu. Geçen sene bankanın kredilerindeki artış yüzde 21’e denk geldi. Kredi tutarı 115 milyar lira oldu. DenizBank 2017’de müşteri portföyünü de genişletti. Banka müşterilerinin sayısı yılın son gününde 11 milyon 500 bine ulaştı.

DenizBank 2017 yılında Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlarken, kendini sürekli değiştirdi ve yeniledi. Yapılan çalışmalar yılsonu sonuçlarında meyvelerini verdi.