Mart Ayında Nükleer Santral Zirvesi Gerçekleştirilecek
Advert Advert Advert


Mart Ayında Nükleer Santral Zirvesi Gerçekleştirilecek


Mart Ayında Nükleer Santral Zirvesi Gerçekleştirilecek
Mart Ayında Nükleer Santral Zirvesi Gerçekleştirilecek Elif İşçi - Tarih: 2018-02-08 Saat: 12:29:05
Anasayfa Şirketler Mart Ayında Nükleer Santral Zirvesi Gerçekleştirilecek

Nükleer santraller hakkında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ederken bu konuda düzenlenecek olan Zirvenin 6 7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. 100'ün üzerinde reaktörün planlamalar dahilinde olduğu öğrenildi.

Nükleer sanayi dünyada kurulması planlanan 100'den fazla yeni reaktörle hızla büyümeye devam ediyor. Türk firmalarını da önemli fırsatlar bekleyen nükleer sanayiyi masaya yatırmak üzere 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, 6-7 Mart 2018’de İstanbul’da düzenlenecek. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’nın en kapsamlı nükleer etkinliği olan Zirve, nükleer sanayinin en önemli oyuncularından oluşan yaklaşık bin temsilciyi ağırlayacak

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, 6-7 Mart 2018 tarihlerinde beşinci kez kapılarını İstanbul’da açıyor. Zirveye reaktör işleten ve santral inşaatı yapan uluslararası firmalarla Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’daki nükleer projelerinin bir parçası olmak isteyen kuruluşlar katılacak. Bu yıl Zirve’nin ilgi çeken başlıklarından biri de güncel nükleer araştırmalar ve nükleer teknolojinin geleceği olacak.

Nükleer Sanayi Son 3 Yılda Rekor Kırdı

V. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Dr. Erol Çubukçu, Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’nda hem reaktör işleten hem de bir santral inşaatında olması gereken pompadan vanaya, kablodan boruya tüm alt sektörlerin temsilcilerinin yer alacağını vurguladı. Zirve gündeminde popüler ve güncel konuların yanı sıra, durdurulan nükleer inşaatlarında yaşanan sorunların da masaya yatırılacağını ifade eden Dr. Çubukçu, böylelikle nükleer sektöründe tartışılmayan bir başlık bırakmak istemediklerini açıkladı.

Nükleer sanayinin alt sektörleriyle birlikte tüm dünyada büyüdüğünü belirten Erol Çubukçu, tüm dünyadaki aktif reaktör sayısının 448’e ulaştığına dikkat çekti. ABD’nin sahip olduğu 99 reaktörle nükleer sanayi alanında liderliği elinde tuttuğun söyleyen Erol Çubukçu, Fransa’da 58, Çin’de 38 ve Rusya’da da 35 nükleer reaktörün aktif olduğunu ifade etti. Japonların 2011'deki kazadan sonra reaktörlerini yeniden çalıştırmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Çubukçu, 2015 yılında 10 ve 2016 yılında yine 10 ünitenin daha devreye alındığına dikkat çekerek bunun 1990’lardan bu yana bir rekor olduğunu belirtti. Aynı yıllarda toplam 11 reaktör ünitesinin ömrünü tamamladığı için tamamen kapatıldığını bildiren Çubukçu, nükleer projelerin sayısındaki artışın yanı sıra, Almanya ve Japonya'da nükleer santrallerin gelecekleri ile ilgili yürütülen çalışmaların da yakından takip edilmesi gerektiğini paylaştı.

Pullman İstanbul Convention Center’da gerçekleşecek 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi hakkında detaylı bilgi almak için www.nuclearpowerplantssummit.com internet adresi ziyaret edilebilir

Advert
nükleer santral ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsa Yükselişi Bugünde Sürdürdü
Borsa Yükselişi Bugünde Sürdürdü
8 Şubat Perşembe Güncel Altın Fiyatları? Kapalıçarşı’da Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar?
8 Şubat Perşembe Güncel Altın Fiyatları? Kapalıçarşı’da Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar?