Mart Ayında Nükleer Santral Zirvesi Gerçekleştirilecek

Nükleer sanayi dünyada kurulması planlanan 100'den fazla yeni reaktörle hızla büyümeye devam ediyor. Türk firmalarını da önemli fırsatlar bekleyen nükleer sanayiyi masaya yatırmak üzere 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, 6-7 Mart 2018’de İstanbul’da düzenlenecek. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’nın en kapsamlı nükleer etkinliği olan Zirve, nükleer sanayinin en önemli oyuncularından oluşan yaklaşık bin temsilciyi ağırlayacak

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, 6-7 Mart 2018 tarihlerinde beşinci kez kapılarını İstanbul’da açıyor. Zirveye reaktör işleten ve santral inşaatı yapan uluslararası firmalarla Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’daki nükleer projelerinin bir parçası olmak isteyen kuruluşlar katılacak. Bu yıl Zirve’nin ilgi çeken başlıklarından biri de güncel nükleer araştırmalar ve nükleer teknolojinin geleceği olacak.

Nükleer Sanayi Son 3 Yılda Rekor Kırdı

V. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Dr. Erol Çubukçu, Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’nda hem reaktör işleten hem de bir santral inşaatında olması gereken pompadan vanaya, kablodan boruya tüm alt sektörlerin temsilcilerinin yer alacağını vurguladı. Zirve gündeminde popüler ve güncel konuların yanı sıra, durdurulan nükleer inşaatlarında yaşanan sorunların da masaya yatırılacağını ifade eden Dr. Çubukçu, böylelikle nükleer sektöründe tartışılmayan bir başlık bırakmak istemediklerini açıkladı.

Nükleer sanayinin alt sektörleriyle birlikte tüm dünyada büyüdüğünü belirten Erol Çubukçu, tüm dünyadaki aktif reaktör sayısının 448’e ulaştığına dikkat çekti. ABD’nin sahip olduğu 99 reaktörle nükleer sanayi alanında liderliği elinde tuttuğun söyleyen Erol Çubukçu, Fransa’da 58, Çin’de 38 ve Rusya’da da 35 nükleer reaktörün aktif olduğunu ifade etti. Japonların 2011'deki kazadan sonra reaktörlerini yeniden çalıştırmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Çubukçu, 2015 yılında 10 ve 2016 yılında yine 10 ünitenin daha devreye alındığına dikkat çekerek bunun 1990’lardan bu yana bir rekor olduğunu belirtti. Aynı yıllarda toplam 11 reaktör ünitesinin ömrünü tamamladığı için tamamen kapatıldığını bildiren Çubukçu, nükleer projelerin sayısındaki artışın yanı sıra, Almanya ve Japonya'da nükleer santrallerin gelecekleri ile ilgili yürütülen çalışmaların da yakından takip edilmesi gerektiğini paylaştı.

Pullman İstanbul Convention Center’da gerçekleşecek 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi hakkında detaylı bilgi almak için www.nuclearpowerplantssummit.com internet adresi ziyaret edilebilir