Gong Enerjisa İçin Çaldı
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Gong Enerjisa İçin Çaldı


Gong Enerjisa İçin Çaldı
Gong Enerjisa İçin Çaldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-08 Saat: 12:32:23
Anasayfa Borsa&Finans Gong Enerjisa İçin Çaldı

Enerjisa’nın enerji paylarının halka arzı tamamlandı. Gong bu defa Enerjisa için çaldı. Şirketin enerji payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar dahilinde yerini aldı. İşlem kodu ise “ENJSA” oldu.

Enerjisa’nın enerji paylarının halka arzı tamamlandı. Gong bu defa Enerjisa için çaldı. Şirketin enerji payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar dahilinde yerini aldı. İşlem kodu ise “ENJSA” oldu.

Enerji Bakanı Gong Töreninde!

Enerjisa’da borsa heyecanı bugün itibariyle başladı. Enerji paylarının borsaya girişi gong töreniyle start aldı. Törenin en önemli konuğu ise Enerji Bakanı Berat Albayrak oldu.

İlk İşlemlerde 7,2’ye Yükseldi

Enerjisa enerji payları için belirlenen fiyat 6 lira 25 kuruştu. İşlemlerin açılmasıyla birlikte yükselişe geçen hisseler ilk işlemler dahilinde 7 lira 20 kuruşa kadar yükseldi.

Bakan Albayrak Şirketleri Borsaya Davet Etti

Enerji Bakanı törende enerji şirketlerinin borsada yer almasının önemine değindi. Yurtiçinde faaliyet gösteren bütün enerji şirketlerini borsaya davet eden Berat Albayrak, Enerjisa’nın girişimini yerinde bulduğunun altını çizdi.

Bakan Albayrak konuşmasında küresel yatırım şirketlerinin, halka arzlar noktasında türkiye’yi mercek altında bulundurduğuna vurgu yaparak, “Türkiye yatırım şirketleri açısından en güvenilir limanlardan biri olmaya devam edecek” dedi.

Star Rafinerisi ile ilgili bazı bilgiler aktararak, rafinerinin bu yılın Temmuz – Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte devreye alınacağını dile getirdi.

BIST Başkanı: Halka Arzlar Yıla İyi Başladı

Enerjisa enerji paylarının gong töreninde yer alan diğer bir isimse BIST Başkanı oldu. Başkan Himmet Karadağ halka arzın beklentinin üzerinde bir taleple karşı karşıya kaldığını ifade etti. Taleplerin hem yerli hem de yabancı yatırımcıdan geldiğinin altını çizdi. Arzın ise talebe yetmediğine vurgu yaptı.

2018 yılının ilk gününden bugüne halka arzların iyi gittiğini söyleyen Başkan Karadağ, bu yılın halka arzda önemli gelişmelere ev sahipliği yapacağını aktardı. 

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