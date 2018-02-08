Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam!
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Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam!


Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam!
Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-08 Saat: 13:01:21
Anasayfa Eko Gündem Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam!

Bankalar 2018 yılında geçerli olacak işlem tarifelerini belirledi. Tariflerdeki yüksek olurken, vatandaş ücretlere tepki verdi.

Bankalar 2018 yılında geçerli olacak işlem tarifelerini belirledi. Tariflerdeki yüksek olurken, vatandaş ücretlere tepki verdi.

Bankalar Kasalarını Doldurmaya Devam Etti

Türkiye’deki bankacılık sektörü 2017 yılında toplamı yirmiyi bulan bankacılık işlemlerinden büyük paralar kazandı. Bu işlemlerden elde edilen gelir 28 milyar lirayı buldu. Bankaların net kârları ise 2016’ya kıyasla yüzde 30,9 oranında arttı. Sektör yılsonunda 49 milyar 100 milyon liralık net kârı kasaya yerleştirdi.

Bankacılık İşlemleri Zammı Yüzde 50’yi Buldu

Bankalar vatandaşların neredeyse her işleminden farklı oranlarda ücret ve komisyon aldı. Fakat işlem ücretleri ve komisyonları yine de yetmedi. Ücret ve komisyonlar yeniden belirlendi. Bir gazetede çıkan habere göre bankacılık ücretlerine ve komisyonlarına yüzde 50’yi bulan oranda zam geldi. Buna göre internet bankacılığı veya mobil bankacılık aracılığıyla yapılan havale ücreti 2018’e 2 lira 20 kuruşa yükseldi. Geçen yılın ücreti ise 1 lira 70 kuruş seviyesindeydi dendi. EFT ücretinse bu yıl 5 lira 10 kuruş olarak kesildiğinin altı çizildi. Bir önceki yılın EFT ücretinin 4 lira 50 kuruş olduğu ifade edilenler arasında yer aldı.

Çağrı Merkezinden Havale 35 Lira Oldu

Bankaların yeni tarifesine göre çağrı merkezi aracılığı ile yapılan havale ücreti geçen sene ortalamada 30 TL üzerinden uygulanmaktaydı. Bu senenin ücreti ise 35 liraya kadar çıktı. Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan EFT işlemleri de zamlardan nasibini aldı. Geçen sene 48 lira olan ücretlendirme, 2018’de 55 lira gibi bir yüksek bir noktaya geldi. Şubeler kanalıyla gerçekleşen işlemlerde havale ücreti de 5-6 lira arasında zamlandı. 

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