TÜYAP Adana Fuarı Heyecanla Bekleniyor

Ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü, 15-18 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Adana İnşaat- Kent ve IHS Fuarlarında bir araya geliyor. Çukurova’nın önemli inşaat firmalarının yanı sıra Türkiye’nin dört bir noktasından da katılımcıları ağırlamaya hazırlanan Fuarlar için geri sayım başladı. Geçen yıl 40 bin 267 profesyonel ziyaretçiyi Fuarda ağırladıklarını belirten TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Bu yıl Fuarlarımıza daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Tüm ilgilileri 15-18 Şubat tarihlerinde düzenleyeceğimiz 12. TÜYAP Adana İnşaat Fuarımıza davet ediyorum” dedi.

Adana'da bu yıl 12'incisi gerçekleştirilecek olan İnşaat, Kent ve IHS Fuarları için geri sayım başladı. İzolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine kadar pek çok firma temsilcisini bir araya getiren Fuarlar, 15 Şubat’ta TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açıyor. TÜYAP Adana olarak 11 yıldır çeşitli sektörlerde fuarlar düzenlediklerini, inşaat fuarlarının da bu fuarlar arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Alagöz, 12’ncisini düzenleyecekleri fuarların bölgenin inşaat sektörüne önemli katkılarda bulunacağını ifade etti. Alagöz "İnşaat sektöründe önemli bir potansiyeli içinde barındıran Çukurova Bölgesi, fuarlar sayesinde iş hacmini ve ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışı alım heyetlerine gösterebiliyor. Yeni iş bağlantıları kuran firmalar hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl inşaat fuarlarımız kendi katılımcı ve ziyaretçi rekorunu kırarken bu yılda aynı başarıyı sürdürüp çıtayı daha yükseğe taşımak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

TÜYAP Adana olarak Adana Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, AKAMDER, AYAMDER, İMKON, ÇBB ve ÇUFAŞ’ın da aralarında bulunduğu önemli kurumlarla iş birliği halinde düzenledikleri Adana İnşaat Fuarlarını gerçekleştirdiklerini belirten Alagöz; İnşaat Fuarlarına 11 yılda yaklaşık 1500 firmanın katıldığını vurguladı. Her yıl ortalama 110 ila 160 arasındaki firmayı ziyaretçiler ile buluşturduklarını anlatan Alagöz "Fuarlarımızı her yıl bir önceki yılın üzerinde katılımcı ile açıp daha fazla ziyaretçi ile kapatmak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

6 Ülkeden 200 Kişilik Yabancı Alım Heyeti Geliyor

Fuarların yurt dışına açılan birer kapı olduğunun da altını çizen Alagöz, yurt dışından ilgili alım heyetlerini fuarda ağırlamak için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Kurum ve kuruluşların desteklerinin yanı sıra TÜYAP’ın yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla da heyetlere ulaştıklarının altını çizdi.

Alagöz sözlerine şöyle devam etti: "Yurt dışı alım heyetlerimiz ile fuar katılımcılarımızı bir araya getiriyor ve özel görüşme platformlarında yeni iş ortaklıkları kurulmasına vesile oluyoruz. Ayrıca ülkenin dört bir yanından gelen inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar, müteahhitler ve iş adamları ile katılımcı firmalarımız arasında iş bağlantıları kurulması için gayret gösteriyoruz."dedi.

Fuarlara bu yıl 6 ülkeden yaklaşık 200 kişilik yabancı alım heyetini ağırlayacaklarını belirten Alagöz; İsrail, Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Kıbrıs, İran’dan alım heyeti ağırlayacaklarını duyurdu.

İnşaat fuarlarının 15 - 18 Şubat 2018 tarihlerinde Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceğini ifade eden Alagöz, şu bilgileri verdi: "Adana İnşaat, IHS ve Kent Fuarlarını tek çatı altında topladığımız fuarlarımızı bu yıl yaklaşık 150 katılımcı firma ile açıyoruz. İnşaat fuarlarımıza da 'uluslararası' nitelik kazandırmak için çalışıyoruz. Ülkemizin en önemli inşaat fuarlarından birini yapıyoruz. 10 bin 800 metrekarelik alanı tamamen dolduruyoruz. İnşaat Fuarımızı geçen yıl 40 bin 267 kişi ziyaret etti. Bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Fuarlarımız, geniş konsepti ile ziyaretçilerin tüm beklentilerini karşılayacaktır.” dedi.