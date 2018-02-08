2018 Yılı Turizm Sezonu Hareketli Geçecek

Çatısı altında Hollanda ve Belçika’nın en büyük tur operatörlerinden Corendon Travel’ın yanı sıra

3 farklı havayolu, bir incoming şirketi ve Türkiye ve yurtdışında toplam 9 oteli bulunan Corendon Turizm Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, grubun 2017 yıl sonu değerlendirmesini, 2018 yılı hedeflerini ve sektör öngörülerini medya mensuplarıyla paylaştı. 2017 yılında Grup’un konsolide cirosunun 1 milyar Euro’ya ulaştığını açıklayan Yıldıray Karaer, 2018 yılında ciro olarak yüzde 15’lik bir büyüme hedeflediklerini belirtti.

2018 turizm sezonu için Türkiye rezervasyonlarının yükselişe geçmesiyle birlikte, Türkiye yatırımlarını artıracaklarını belirten Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer;

“Corendon Turizm Grubu birçok ülkede yatırımlar yapıyor olsa da bizim asıl destinasyonumuz ve önceliğimiz Türkiye. Türkiye turizminin 2017’de son dakika rezervasyonları ile toparlanması ile birlikte grubumuz da 2017 yılında 2016’ya göre daha iyi bir yıl geçirdi. 2018 yılı için ise hem Türkiye turizmi hem de kendi grubumuz adına oldukça umutluyuz. Avrupa’dan aldığımız erken rezervasyon rakamları bu yıl 2015 yılı seviyelerinde bir turizm sezonu geçireceğimize işaret ediyor. Kendi tur operatörümüzün 2018 için aldığı Türkiye rezervasyonlarına baktığımızda ise tüm destinasyonlara aldığımız toplam rezervasyon artışının da %100’ün üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Corendon Airlines’ın 2018 Hedefi 3 Milyon Yolcu Taşımak!

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye olan talep artışının sezon başında gerçekleşmesi sebebiyle tüm tur operatörlerinin Türkiye’ye uçak bulmakta zorlandığını hatırlatan Karaer, “Hem kendi tur operatörümüzün rakamları hem de çalıştığımız tüm diğer Avrupalı tur operatörlerinden aldığımız taleplerle grup çatımız altındaki Corendon Airlines’ın filosunu bu yıl 3 uçak ile büyüterek, Türkiye’ye daha fazla uçuş düzenleyecek şekilde planlama yaptık. Corendon Airlines Grup olarak 2017 yılını yaklaşık 300 milyon Euro konsolide ciro ile kapattık. 2018 sezonuna oldukça umutlu gireceğiz. Hatta 2015’teki sayıları yakalamayı hedefliyoruz. Corendon Airlines Grup olarak bünyemizdeki 3 farklı havayolu ve toplam 17 uçak ile 2018’de hedefimiz 3 milyon yolcu taşımak. Aynı zamanda Corendon Airlines tarafında 2018’de %30’luk bir büyüme bekliyoruz.” diye belirtti.

Boeing’in Yeni Gözdesi İlk Kez Corendon ile Türkiye Semalarında

Yıldıray Karaer, 2018’de bir ilki gerçekleştirerek Boeing’in yeni nesil uçağı fabrika çıkışlı bir 737 MAX 8’i de filolarına dahil edeceklerini ve bu uçağın Türkiye’de ilk kez Corendon Airlines ile uçacağını açıkladı.

Yıldıray Karaer, “Günümzdeki tek koridorlu uçak modellerine göre %40 daha sessiz ve en yakın rakibine oranla %8 daha verimli olan 737 MAX 8, %20 düşük yakıt tüketimi, çevreciliği ve uzun menziliyle dikkat çekiyor. Biz de MAX ile operasyonel verimliliğimizi artırırken yolcularımıza da daha iyi bir uçuş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Tüm gözler bu yeni uçağın üzerindeyken Türkiye’de MAX’ı filosuna dahil eden ilk havayolu olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Filomuza yeni katacağımız 3 uçakla birlikte Corendon Airlines çalışan sayımızı da 900’e çıkararak istihdama katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

Benelüks’ün En Büyük Oteli

Corendon Turizm Grubu, Corendon Hotels and Resorts ismi altındaki otel zincirine de 2018’de iddialı bir otel daha ekliyor. Amsterdam’da halihazırda iki oteli bulunan grubun yine Amsterdam’daki son yatırımı Corendon Village Hotel, hem yatırım bedeli hem de yatak kapasitesi ile Benelux ülkelerinin en büyük oteli olacak. Yıldıray Karaer, bu yeni yatırımları için şu açıklamada bulundu: “Mayıs 2018’de açılacak olan otel, Amsterdam’ın simge binalarından eski Sony binasının restore edilmesi ile 3 farklı konseptten oluşuyor. 676 oda ve daireden oluşan tesisin yatırım bedeli ise 80 milyon Euro olarak gerçekleşiyor.”

Geçtiğimiz yıl İbiza’daki her şey dahil konseptli ilk Türk otelini açan Corendon Hotels&Resorts, yine 2017’de Karayip’lerin Curaçao adasında 65.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan 204 odalı Livingstone Jan Thiel Resort isimli tesisi bünyesine katmıştı.

Türkiye Bu Sene Belçika ve Hollanda’nın Gözdesi Olacak!

Bünyelerinde bulunan tur operatörü şirketi ile birlikte Hollanda ve Belçika’dan 20 ülke, 42 havalimanına tur düzenlediklerini söyleyen Yıldıray Karaer, Türkiye’nin 2 seneden sonra tekrar Hollanda ve Belçika’nın bir numarası olduğunu açıkladı. Bu ilgiyi erken rezervasyon fiyatlarının çok avantajlı olmasına bağlayan Karaer, Hollanda’da bugün 2018 için yapılan Türkiye rezervasyonlarında, geçen senenin aynı dönemine oranla % 100’ün üzerinde artış kaydedildiğini belirtti