Bankacılık Sektörü Kasayı Doldurdu!

Bankacılık sektörünün 2017 yılı finansal sonuçları belli oldu. Türkiye Bankalar Birliği’nin raporuna göre sektörün aktif toplamı geçen yılın son ayında 3,3 trilyon gibi dev bir noktaya yükseldi. Öz kaynakların toplamıysa 359 milyar liraya ulaşarak, ortalamada yüzde 14,7’lik kârın kapısını araladı.

Bankacılık Sektörünün Aktif Toplamı 3,3 Trilyon Oldu

Türkiye Bankalar Birliği ilgili çalışmayı “Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi Aralık 2017 Raporu” başlığı altında yaptı.

Raporda yer alan bilgiler incelendiğinde geçen yılın son ayında bankacılık sektörü aktiflerini, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında artırmayı başardı. Toplam aktifler TL bazında 3,3 trilyona yükseldi. Dolar bazlı hesaplama ise 864 milyar dolara denk geldi.

Aynı yıllar dikkate alındığında bankaların kredi toplamı yüzde 21’lik artış kaydetti. Artış sonrası tutar 2 trilyon 100 milyar lira seviyesinde oldu.

Krediler Yükseldi

2017 yılında lira bazlı kredilerdeki yükseliş 283 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Kurumsal kredilerin değişimi yüzde 22’lik artışa işaret etti. 2017 yılında bankaların kurumsal kredi tutarı 1 trilyon 600 milyar lirayı gördü. KOBİ kredileri geçen sene yüzde 22 oranında arttı. Bireysel kredi artışı ise yüzde 16 oldu. Krediler toplamına bakıldığında KOBİ kredilerinin altığı pay yüzde 24’e denk geldi. Bireysel kredilerin toplam kredi içerisindeki payıysa yüzde 25’i buldu. Yasal takibe düşen kredi sayısı 2017’de düşüşe geçti. Azalış bir önceki yıla kıyasla 0,3 değerinde oldu.

Mevduatlar 1,71 Trilyonu Buldu

Türk bankacılık sektörü geçen sene mevduat tutarlarını da yükseltti. Artış yüzde 18 oranında sıçradı. Mevduat toplamıysa 1 trilyon 710 milyar lira olarak kayda geçti. Aynı dönemde sabit fiyatlardaki yükseliş yüzde 5 olarak tespit edildi. Bu dönemde banka kaynaklarının yüzde 53 gibi yüksek bir bölümünü mevduatlar meydana getirdi.

Mevduat dışı kaynaklarını yüzde 21 oranında artıran Türk bankacılık sektörü 960 milyar TL’ye ulaştı. Öz kaynaklardaki yükseliş bir yılda yüzde 20 oldu. Öz kaynakların toplamıysa 359 milyar lira olarak kayda geçti.