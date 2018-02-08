Enerjisa Borsa İstanbul'da İşleme Başladı

Türkiye’nin lider enerji şirketlerinden Enerjisa Enerji’nin halka arzı tarihi rekorla tamamlandı. Enerjisa Enerji’nin halka arzı nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve E.ON CEO’su Johannes Teyssen, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ve Borsa İstanbul Yönetim Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ katıldı. Ak Yatırım’ın konsorsiyum lideri olarak görev aldığı halka arz ile yüzde 20’si halka açılan Enerjisa Enerji, gong töreninin ardından ENJSA kodu ile işlem görmeye başladı.

Türkiye’nin En Büyük Özel Sektör Halka Arzı

Blackrock, Fidelity Management &Research, Moon Capital gibi global yatırım şirketlerinin de içerisinde yer aldığı güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arza, 4,8 kat talep geldi. Enerjisa’nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding’in yüzde 20 hissesinin halka arzında, şirketin toplam piyasa değeri 7 milyar 380 milyon TL oldu. Bu piyasa değeri ile Enerjisa Enerji, TL bazında Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzı olarak, tarihi bir rekora imza attı.

Enerjisa Türkiye’de ‘Öncü’ ve ‘Örnek’ Bir Şirket Oldu

Gong töreninde konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Enerjisa Enerji’nin halka arzı ile bir rüyasının gerçekleştiğini belirterek, “2005-2018 uzun bir yolculuktu. Bugün geldiğimiz noktayı ben kendi açımdan, bir rüyanın gerçekleşmesi diye değerlendiriyorum” dedi.

Enerjisa’nın Türkiye’nin “öncü” ve “örnek” şirketi olduğunu vurgulayan Sabancı, “Enerjide ‘örnek’ ve ‘öncü’ şirket olma sorumluluğumuz, bu halka arz ile daha da artıyor. Enerjisa’nın tüm yönetim ekibinin ve çalışanlarının yeni dönemde de bu sorumlulukla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum” diye konuştu. Enerjisa Enerji’nin Sabancı Topluluğu’nun Borsa İstanbul’da işlem gören 13’üncü şirketi olduğunun altını çizen Sabancı, şunları söyledi;

“Sabancı Topluluğu için çok anlamlı bir günde bir aradayız. Az önce gongumuzu çaldık ve Sabancı Topluluğu’nun 13’üncü halka açık şirketi olarak, Enerjisa hisseleri Borsa Istanbul’da işlem görmeye başladı. Hayırlı olsun!

Bugün hem ülkemiz, hem enerji sektörümüz için hem de Topluluğumuz için tarihi bir gün. Birçok ilki yaşıyoruz. TL bazında Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzı Enerjisa oldu. Elektrik dağıtım ve perakende alanında da ilk halka arza edilen şirketiz.Enerjisa’nın, iyi yönetişim ve başarılı performansı sayesinde geldiği bu nokta, bize gurur veriyor. Biz, Sabancı olarak, enerjinin ülkemiz ve geleceğimiz için önemini ve potansiyelini çok önceden gördük. Enerjisa 22 yıllık bir şirketimizdir. Bu sektöre olan ilgi ve inancımızla 1996’da bu alandaki işlerimizin adını Enerjisa olarak koyduk. 1996’da otoprodüktör olarak çıktığımız yolda, 2005’te enerjiyi ana iş kolumuz olarak belirledik. 2008 ve 2013’teki dağıtım özelleştirmeleri Enerjisa’nın hikâyesindeki önemli kilometre taşlarımız oldu.

Bu süreçte inişler, çıkışlar ve zorluklar da yaşadık. Ancak, çabalarımız ve kararlılığımızın sonucunda bugün Enerjisa, Türkiye’de ‘öncü’ ve ‘örnek’ bir şirket oldu. Türkiye’nin ve enerji sektörünün potansiyeline olan inancımızla, ortağımız E.ON ile birlikte Türkiye enerji sektörünün en büyük yatırımcılarından olduk.

Enerji Bakanlığı’nın vizyonu ve liderliği; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun sektöre yön veren adımları, potansiyeli çok yüksek olan bu sektörün doğru yönde gelişimine büyük katkı sağladı. Biz, ülkemizin ve insanımızın her şeyin en iyisine layık olduğu inancıyla çalıştık. Sabancı kalite anlayışını ve müşteri odaklılığını işimizin daima merkezine aldık. Sadece ekonomik boyutuyla değil, insanımızın yaşam kalitesinin ve standartlarının artması açısından da enerji sektöründe yeni bir dönem başlıyor.

2005-2018 uzun bir yolculuktu. Bugün geldiğimiz noktayı ben kendi açımdan, bir rüyanın gerçekleşmesi olarak değerlendiriyorum. Dünyada artan elektrifikasyon ve yeni teknolojilerin getirdiği olanaklarla sektörün potansiyeli çok artmıştır. Dijital ve mobil teknolojiler enerji üretiminden, dağıtımına ve nihai tüketimine birçok alanda hâkim oluyor. Şebekeler, binalar, şehirler ‘akıllı’ hale geliyor.

İşte biz bugün bu yüksek potansiyelin vadettiği parlak geleceği paylaşıyoruz. Enerjisa’nın parlak, dinamik, yeni nesil insan kaynağı, kurumsal yönetim anlayışı ve finansal gücümüzle, yarattığımız bu değere yatırımcılardan beş kat talep gelmiştir. Özellikle yerli yatırımcıdan gördüğümüz yüksek talep bizi ayrıca memnun ediyor. Yüzde 15 olarak planlanan yurtiçi tahsis oranımızı, gelen yoğun talebe karşılık verebilmek için yüzde 24’e kadar artırdık. Kendilerine bize duydukları güven için, Enerjisa’nın parlak geleceğine ortak oldukları için teşekkür ediyorum. Bu güven aynı zamanda bize ilave bir sorumluluk getiriyor.

Enerjide ‘örnek’ ve ‘öncü’ şirket olma sorumluluğumuz, bu halka arz ile daha da artıyor. Enerjisa’nın tüm yönetim ekibinin ve çalışanlarının yeni dönemde de bu sorumlulukla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum.

“Son olarak, bizi bu güne taşıyan, Türkiye’nin bir numaralı enerji şirketini ortaya çıkaran 10.000’e yakın Enerjisa çalışanına tüm emekleri için yürekten teşekkür ediyorum ve hepsine yolunuz açık olsun diyorum. Ülkemize, sektöre ve Enerjisa’ya hayırlı, uğurlu olsun.”

“Halka Arz, İşin Gerçek Değerin Kristalleştirdi”

Gong töreninde konuşan E.ON CEO’su Johannes Teyssen ise halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa’ya olan güvenini açıkça gösterdiğini söyledi. Teyssen, “Bugün, Enerjisa'nın halka açılmasını kutlamaktan gurur duyuyoruz. Bu kilometre taşını Türk elektrik dağıtım ve perakende sektörünün daha geniş bir tabandan finansman kaynaklarına erişmesi için sağlam bir adım olarak görüyoruz. Bu, son yıllarda Türkiye'de yapılan en büyük halka arz girişimlerinden biridir. Halka arzın başarısı, sermaye piyasasının, yatırımcıların kendilerine önemli fırsatlar sunan elektrik sektöründeki yüksek büyüme potansiyeline ikna olduklarını ve Enerjisa’ya olan güveni açıkça göstermektedir. Ayrıca saygın uluslararası yatırımcıların hisselerimize olan yoğun talebi Türkiye enerji sektörüne inancımızı tekrar teyit etmektedir. Enerjisa'nın halka arzı, işin gerçek değerini kristalleştirmiştir. Enerjisa'nın başarı öyküsü, Türkiye'nin cazip iş ortamında, son derece deneyimli ve sonuç odaklı bir yönetim ekibi ve gözle görülür büyüme ile birlikte devam edecek ve her zaman Türkiye'nin enerji sektörünün kalbi olacaktır” dedi.

“Sabancı ile Ortaklığımız Büyük Başarı”

Enerjisa’ya beş yılı aşan bir süredir ortak olduklarını hatırlatan Teyssen, E.ON’un Türkiye’ye yatırım yapmasının nedenlerini şöyle sıraladı; “E.ON, Türkiye ve Enerjisa'ya yatırım yaptı, çünkü; Türkiye'de genişleyen ekonomi ve artan elektrik talebine, hızlı kentleşme ve genç dinamik nüfusa, yerel ortağımız Sabancı'nın gücüne, sağlam ve destekleyici düzenleyici çerçeveye inandık. Bu varsayımlara güvenmek doğruydu. Ekonomideki büyüme ve elektrik talebi tüm OECD ülkelerinin en büyüğü oldu. Kentleşme devam etti ve Enerjisa çalışanları Türk halkının enerjisini ve taahhüdünü sergiledi.”

Sabancı ile ortaklıklarının büyük bir başarı olduğuna dikkat çeken Teyssen, E.ON'un enerji teknolojisini ve Avrupa pazarlarındaki müşteri tecrübelerini, Sabancı Topluluğu'nun finansal uzmanlığı ve yerel bilgisi ile başarıyla birleştirebildiklerini söyledi. Teyssen, “9 milyondan fazla müşterinin güvenini kazanmış müthiş bir şirketten bahsediyoruz. Sabancı ile birlikte ortaklaşa kurduğumuz şirketimiz Enerjisa ile gurur duyuyoruz. Enerjisa'nın uzun vadeli başarısını desteklemek için birlikte çalışıyoruz. Güçlü endüstriyel uzmanlığımızı ve stratejik desteğimizi sağlamaya devam edeceğiz. Enerjisa, müşterilerimizin üstün müşteri hizmetleri ile güvenilir ve ekonomik enerji arzı sayesinde ihtiyaçlarını karşılamak için temel oluşturan değerleri ile şimdiye kadar kazandığı önemli başarılarına yenilerini ekleyecektir” diye konuştu.