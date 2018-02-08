Petkim Yeni Okulunu Açmaya Hazırlanıyor

SOCAR Türkiye’nin iştiraki ve Ege Bölgesi’nin en büyük ihracatçısı olan Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, ekonomi ve istihdama olan desteğini kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında eğitime de taşıyor. Bugüne kadar İzmir ve Kocaeli’de toplam yedi okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na armağan eden Petkim, sekizinci okulun yapımı için protokol imzaladı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde inşa edilmesi planlanan 32 derslikli yeni okul için İzmir Valiliği’nde imza töreni düzenlendi. Protokol, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek çocukları, eğitim görecekleri çağdaş bir yapıya kavuşturmanın Petkim için bir gelenek haline geldiğini ve bundan büyük bir gurur duyduklarını belirtti. Anar Mammadov şöyle devam etti: “Türk sanayisi ve ekonomisine sağladığımız yüksek katma değeri artırırken kurumsal sosyal sorumluluk alanında da üretim tesisimizin bulunduğu İzmir ve bölge halkı için değer yaratmaya devam ediyoruz. Kurumsal vatandaş olarak paydaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızın bilinciyle, kentimizin ve ülkemizin geleceği için son derece değerli olan eğitim yatırımlarımızı, sürdürülebilir bir vizyonla yerine getiriyoruz. Eğitime yapılan tüm yatırımların, yarınları kuracak olan nesillerle, kalkınma ve toplumsal refaha yapıldığına inanıyoruz.”