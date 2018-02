Atasay Yeni Çalışmalarıyla Birlikte Yurt Dışına Açılmayı Amaçlıyor

Yüksek büyüme performansı sergilerken, hedeflerini de büyüten Atasay, 2017’de yurtdışı mağaza sayısını artırmayı sürdürerek bir dünya şirketi ve uluslararası moda markası olma yolunda hızla ilerliyor. Köklü mücevherat markası Atasay, yenilenen, gençleşen yüzüyle 2023 hedefini de global ölçekte, Türkiye dahil 500 mağaza olarak belirlemiş durumda.

Türkiye’nin en köklü markalarından Atasay, dünya şirketi olma hedefiyle başlattığı değişim, dönüşüm ve gençleşme yatırımlarıyla dünyaya açılıyor. Marka dönüşüme verilen startın ardından Atasay Mücevherat’ın 4. kuşak yöneticisi CEO Atasay Kamer bu yenilenmeye paralel olarak gerçekleştirmekte oldukları büyük atılımla beş sene içinde mağaza sayısını 500’e ulaştıracaklarını söyledi.

2018 ile birlikte kendilerini dünya markası olmaya taşıyacak bir yolculuğa başladıklarını belirten Atasay Kamer, “Bu yıl Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkelerde toplam 10, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yıl sonuna kadar 20 mağaza açmayı planlıyoruz. Böylece toplamda yurtdışı mağaza sayımız 35’e çıkacak. Orta ve uzun vadede ise yurtdışına ilişkin daha geniş bir vizyona sahibiz. Yalnızca Ortadoğu’da değil, Türki Cumhuriyetleri, Hint, Çin ve Asya-Pasifik’te var olmayı hedefliyoruz. Bunun ilk adımını 2018’de toplamda yurtdışına 30 milyon dolarlık bir yatırım yaparak gerçekleştireceğiz. 2023 yılında ise hedefimiz toplamda 500 mağazaya ulaşmak.”

“Adım Adım Değil ‘Sıçramalı’ Büyüme”

Atasay Kamer, “Atasay’ın cirosundan mağaza sayısına, sepet ortalamasına, çalışan sayısına kadar her alanda adım adım değil, “sıçramalı” bir büyüme trendine girmiş durumda. 2017’deki büyüme rakamının, 2016’dakini – neredeyse - ikiye katlamış olması ancak böyle tarif edilebilir” diyerek Atasay’ın performansına dikkat çekti.

Büyüme rakamlarının son derece çarpıcı olduğunu belirten Atasay Kamer, “2016 ciromuz 396 milyon 814 bin 299 TL olarak gerçekleşmişti. 2017’de ciromuz ise 530 milyon 827 bin 384 TL. Bu iki rakam, 2016’dan 2017’ye, yani bir yılda %33.8 büyüme sağladığımızı ifade ediyor. Bir önceki yıl ise, yani 2015’ten 2016’ya büyüme oranımızın %17.8 olduğunu düşünürsek büyüme hızımızı neredeyse ikiye katlamışız. 2018 ciro hedefimiz 661 milyon 359 bin TL. Büyüme hedefimiz ise yine %24,6 gibi yüksek bir oran. Büyümemizi adet bazında ifade edecek olursak, 2015 yılında altın ve pırlanta ürün satışımız, 294 bin 971’den 2016’da 313 bin 332’ye çıktı ve adet bazında %6.2’lik bir büyüme gerçekleştirdik. 2017’de bu rakam 377 bin 634’e yükselerek, 2017’de yüzde 20.5 gibi rekor bir büyüme oranı yakaladık” dedi.

Atasay Kamer, ciro içindeki altın ve pırlanta payları hakkında da bilgi verdi. Kamer, “2015’te ciromuz içinde pırlanta oranı yüzde 38.4, altın oranı ise yüzde 61.6 olarak gerçekleşmişti. 2016’da ciro içinde pırlanta oranının yüzde 41.8’e yükseldiğini, altın oranının ise yüzde 58.2 olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz. 2017’de pırlanta oranının yüzde 41.3, altının da yüzde 58.7 olarak gerçekleştiğini görüyoruz.”

Atasay, 2017’de 156 Mağazaya Ylaştı; 2018’de 45 yeni Mağaza Geliyor

Atasay’ın gerçekleştirdiği büyümenin bir başka göstergesi ise mağaza sayısında gerçekleşti. 2017’de Türkiye’de 21 yeni mağaza tüketici ile buluştu. Bunlarla birlikte 44 ilde toplam 151 mağazaya ulaşılmış oldu. Atasay 2018 için ise Türkiye’de 15, yurtdışında 30 yeni mağaza açmayı hedefliyor. Böylece yurtdışı ile birlikte toplam 45 yeni mağaza açılmış olacak. Atasay Kamer, “Atasay bir yandan büyürken, bir yandan da ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine somut bir katkıda bulunuyor. Büyüdükçe sağladığı istihdam olanağı da büyüyor,” diyerek sundukları yeni iş fırsatlarına da dikkat çekti.

Atasay Global Mücevherat Sektörü Trendlerinin İzinde İlerliyor

Atasay Kamer, basına global mücevherat sektöründe gözlemlenen trendlere ilişkin ilginç bilgiler de vererek özellikle “fast fashion”, hızlı moda tüketiminin yükselen grafiğine dikkat çekti:

“Fast fashion trendi yükseliyor. Fast fashion derken hızlı tüketilen moda ürünlerinden, iş süreçlerinin de son derece hızlandığı, üretim ile tüketim arasındaki sürenin görülmemiş derecede sürat kazandığı bir eğilimden bahsediyoruz. Fast-fashion sektörünün oyuncuları yeni ürünün pazara girme süresini inanılmayacak derecede kısalttılar; öyle ki, konsepti oluşturulan bir ürün bir ay içinde raf üzerinde yerini alabiliyor. Bu koşullarda adaptasyon yeteneği yüksek iş sistemlerine ve büyük bir esnekliğe sahip şirketler çok büyük başarılara ulaşabilir. Biz de bir inovatif mücevherat sektörü oyuncusu ve aynı zamanda bir moda markası olarak fast fashion trendine hızla uyum sağlıyoruz. Ürün geliştirme döngülerini büyük ölçüde kısaltarak hem Türkiye’de hem globalde büyüyoruz.”

“Sanal Mağaza Satışlarımız 2017 Yılında Yüzde 265 Büyüdü”

Kanal yapısında değişimin de global mücevherat sektöründe bir başka belirgin trend olduğu üzerinde duran Atasay Kamer, online satışlar alanındaki değişim grafiğini yakından izlediklerini anlattı. Atasay Kamer bu konuda şöyle konuştu: “Globalde online satışlardaki büyüme dikkat çekici. Online satışlar son on yılda iki haneli büyüme sergilemiş durumda. 2020’de lüks mücevheratta bu oranın yüzde 10 dolaylarında kalacağı düşünülüyor. Mücevher üreticileri dijital medyayı bilgi iletmek, marka kimliğini biçimlendirmek ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek amacıyla kullanmaları gerekiyor. Yapılan araştırmalar, lüks ürün müşterilerin üçte ikisinin ürünleri önce internetten araştırma yaparak incelediklerini, ardından gidip mağazadan aldıklarını, bir kısmının ise bilgi ve tavsiye almak için internete başvurduklarını gösteriyor. Dolayısıyla mücevherat sektörü oyuncuları bu tüketici eğilimini göz önünde bulundurarak online kanalları geliştirmek durumundalar. Burası, Atasay’ın bu alanda öngörülü stratejisine bir örnek vermenin tam yeri. Sanal mağaza satışlarımız 2017 yılında, bir önceki yıla göre tam yüzde 265 büyüme gerçekleştirdi.”

Kadınların İlham Aldığı Marka

Atasay Kamer, 2017 sonunda gerçekleştirdikleri marka dönüşümü hakkında da konuştu. Kadınların ilham aldığı, kadın ruhunu harekete geçiren, genç, dinamik bir marka kimliğini benimsediklerini anlatan, özgüvenli, bir duruşu, bir tavrı olan kadınlara, “Atasay benim markam” dedirtecek daha enerjik bir kimlik kazandırdıklarını anlatan Atasay Kamer, markanın büyük ilgi çeken reklam filminin verdiği mesajı şu sözlerle tanımladı:

“Tak Sana Yakışana reklam filmimizde çok çeşitli çevrelerden, yaşlardan kendine güvenen, hayatta bir duruşu olan, tavır sahibi kadınları gördük. Önyargıları, kadının önüne engeller çıkaran söylem ve davranışları ‘kafaya takmayan’, kendisine yakışanı ‘takan’ kadın. Böylece markamız yenilendi, gençleşti. Dünya ile aynı dili konuşan, kadına daha çok dokunan, gençliğin kıpır kıpır ruhunu barındıran, neşeli bir tarzı olan bir moda markası olarak tüketicinin karşısına çıktı.”

Atasay Kamer marka dönüşümünün kapsamının genişliğini de şu sözlerle açıkladı: “Marka dönüşümü, yalnızca markada kalmayacak, mağazalarımızdaki teşhir düzeninden, pazarlama stratejilerimize, ürün ambalajlama, iletişim dilimize kadar her alanda kendisini gösterecek. Ve bütün bu büyük değişimle mücevher algısını, mücevherin insan hayatındaki yerini değiştiriyoruz. Aslında topluma, tüketicilere bir mesaj veriyoruz ve diyoruz ki: Atasay sadece özel günlerin değil, her gün, her giyim tarzının ayrılmaz parçasıdır. Gramaj değildir önemli olan, takının hikâyesidir, tasarımıdır, sizin için kişisel bir değerdir. Atasay pahalı değil, değerli markadır. Değerlidir, çünkü, sertifikalı pırlantasıyla ona duyduğunuz güvendir, kendinizi, bireyselliğinizi anlatan bir sözsüz iletişim dilidir. Diğerlerinden sizi ayıran tüm bireysel özelliklerinizle sizi anlatır.”