PepsiCo Türkiye'nin Tasarımı Boytorun Architects'ten

Mimar Yudum Boytorun ve Mimar Semih Boytorun’un kurucusu olduğu Boytorun Architects, önceden tasarlamış olduğu iki ofis katından oluşan PepsiCo Türkiye Ofisi’ne ek olarak, aynı bina içerisinde dört ofis katı daha tasarladı. Yeni ofis tasarımında, mevcut ofisin malzeme, renk ve genel kurgusunda devamlılık yakaladıklarını belirten Boytorun Architects, ortak paylaşım alanlarında farklılaşan tasarımlarla kullanıcıyı motive etmeyi amaçlamış.

Hedeflenen dinamik tasarım, yeni ofis katlarında da korunarak daha da renkli ve genç çalışanlara hitap eden eğlenceli bir görünüme kavuşturulmuş. Hem bireysel çalışma için, hem de farklı ölçeklerdeki grup çalışmalarına olanak sağlayacak esneklikte bir yerleşim kurgulayan Boytorun Architects, ofis katlarında açık çalışma alanları, çeşitli boyutlarda özel görüşme odaları, toplantı odaları, mutfaklar ve çalışanlar için en ilgi çekici olan ‘’Collaboration Area’’ olarak tanımlanan dinlenme ve yenilenme alanları sunuyor.

8000 m²’lik bir alana sahip olan PepsiCo Türkiye Ofisi’nde, başta malzeme ve mobilyalar olmak üzere tüm hacimlerde kullanılan renk ve form seçimleri firmanın ‘’Sürdürülebilir ve Çevreci’’ misyonuyla bütünleştirilmiş. Canlı bitkiler, doğal malzemeler ve yeşil vurgusu ile sıradan plaza-ofis-çalışan ilişkisini kıran PepsiCo Türkiye Ofisi’nde, çalışanların kendini doğal bir ortamda çalışıyormuş hissini tadabilmeleri amacıyla doğaya çağrışım yapan kahve ve yeşil tonları döşemelerde tercih edilirken, malzeme ve renk tercihlerinde yeşil ve ahşap ön plana çıkıyor. Çalışanlara dinlenme, sohbet etme, oyun oynama, spor yapma, grupça hareket etme olanakları tanıyan ve yoğun iş temposunda kendilerini yenileme fırsatı buldukları dinlenme ve yenilenme alanlarındaki mobilya seçimlerinde rahatlık ve konfor en önemli kriterler olmuş. Renk tercihlerinde ise motivasyon arttırıcı canlı tonlar tercih edilmiş.

Açık ofis alanlarında metal asma tavanlar ile belirli yerlerde havuzlar oluşturularak, geniş alanlardaki monoton asma tavan etkisini kıran Boytorun Architects, giriş alanı ve ortak alanlarda latalar kullanarak elde ettiği hareket etkisini artırmayı hedeflemiş. PepsiCo Türkiye Ofisi’ndeki her katta bulunan ve her biri farklı renklerde tasarlanan mutfaklarda ise ofis katlarının tümünde dinamik ve özgün bir tasarım anlayışı geçerliliğini korumuş.