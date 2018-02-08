Sevgililer Günü’nde Yerli Gül Satışları Patlayacak

Sevgililer Günü'nün sembolü haline gelen ve bu sene 14 Şubat'ta 12 milyon adet satılacağı öngörülen güllerin çoğu yurt içinde üretildi. Türkiye kesme çiçek üretiminde ciddi bir paya sahip İzmir'de Sevgililer Günü öncesi mezatlarda canlılık yaşandı. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İzmir Borsası'na sabahın erken saatlerinde gelen üreticiler ve çiçekçiler, bu özel güne ürün yetiştirmek için çalışıyor. sarf ediyor. Sevgililer Günü öncesinde İzmir Borsası’nda ise özellikle gül ve karanfilde yoğunluk yaşanıyor. Geçen sene olumsuz iklim şartları nedeniyle gül ithal almak zorunda kalan çiçekçiler, bu sene ise uygun hava şartlarının etkisine bağlı olarak verimin artmasıyla yerli gül satın aldı.

Yerli Üretim Gülün Kalitesi İthal Güllerle Aynı

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, gül üreticilerinin tüm sene beklediği 14 Şubat öncesinde piyasanın canlandığını belirterek, mezata gelen ürünün fazla ve kaliteli olması sebebiyle iyi bir sezon geçirdiklerini bildirdi. Türkiye'de her sene çiçek ithalatı yapıldığına ve yurt içi piyasada yeteri üretim olmadığı zamanlarda bu ithalatın arttığına işaret eden Kış, geçen sene İzmir'de etkili olan kar yağışı sebebiyle Menderes'teki seraların çoğunun tahrip olduğunu, bu durumun da üretimi önemli ölçüde düşürdüğünü anlattı.

Geçen sene çiçek ihtiyacının önemli bölümünün ithalatla karşılandığını anımsatan Kış, 2017’de olumsuz hava şartları sebebiyle İzmir'deki seralarda problem yaşandığını ifade etti. Bu üretim sorunu nedeniyle ithalatta artış olduğunu dile getiren Kış, bu sezon Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek kadar yerli kırmızı gülün bulunduğunu belirtti. Yerli üretim güllerin kalitesi ve çeşitliliğinin ithal alınan güllerin kalitesine ulaştığını vurgulayan Kış, Sevgiler Günü'nde Türkiye genelinde 12 milyon adet gül satılacağını öngördüğünü aktardı.