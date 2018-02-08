Türkiye İlaç Liginde Kendisini Kanıtladı

İlaç sektörünün 1989 yılından beri beklediği iyi haber geldi. Türkiye, 28 yıl sonra Uluslararası İlaç Denetim Birliği’ne (PIC/S) tam üye oldu. Artık Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) denetimleri dünyada kabul görecek.

Rad Ecza Deposu Genel Müdürü Can Sökmen, Türkiye’nin Uluslararası İlaç Denetim Birliği’ne kabul edilme süreçleri ve sağlayacağı yararlar hakkında şu bilgileri verdi:

İlk Başvuru 1989'da

“Aralarında İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avustralya'nın da yer aldığı PIC/S üyesi olabilmek için Türkiye adına ilk başvuru 1989 yılında yapılmıştı.

Bu başvuru, 1991 yılında kriterlerin sağlanamadığı gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından uzun yıllar sürecek çalışmalar tekrar başlatıldı.

Türkiye birliğe girmek için yeniden harekete geçti. 2013’te yeniden PIC/S’e tam üyelik başvurusunda bulunuldu.

2017’de beş ayrı ülkeden gelen müfettişler, 10 gün boyunca Türkiye’de sıkı bir denetim yaptı. Sonunda Türkiye’nin 78 parametreden oluşan üyelik için gerekli kriterleri yerine getirdiği tespit edildi.

Türk İlaçları Dünya Pazarına Açılacak

Peki yerli ilaç sektörünün heyecanla beklediği PIC/S üyeliği ne getiriyor?

TİTCK’nin uluslararası tanınırlığı ve ilaç sektörünün uluslararası ticareti için önemli avantajlar sağlayacak. Çünkü TİTCK tarafından yapılan denetimler tüm dünyada kabul görecek.

Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği tescil edilmiş olacak. Birçok ülke Türkiye’de üretilen ilaçları sorgulamadan kullanabilecek. Burada üretilen ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki engeller ortadan kalkacak. Türkiye böylece ilaçta dünya ligindeki yerini de sağlamlaştırdı. Dünya ilaç sektörünün zirvesindeki birliğe üyelikle birlikte Türkiye’nin ilaç ihracatı hem kolaylaşacak hem artacak.