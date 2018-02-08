BASF Dünyanın En Beğenilen Şirketi Oldu

Fortune Dergisi tarafından belirlenen “Dünyanın En Beğenilen Firmaları“ listesinde BASF, kimya sektöründe birinci oldu.

BASF, Fortune Dergisi’nin, Korn Ferry ile birlikte derlediği, 1500 aday arasından seçilen “Dünya’nın En Beğenilen Firmaları” listesinde, kimya sektöründe birinci sırayı aldı.

29 farklı ülkeden, 680 şirketin yöneticilerinin belirlediği sıralama; yatırım değeri, yönetim kalitesi, kurumsal sosyal sorumluluk ve yeni yetenekleri cezbetmek gibi dokuz farklı kritere göre oluşturuldu.

BASF, yöneticilerin, kendi şirketlerinin içinde bulunduğu sektörler dışındaki alanlardan en beğendikleri firmaları seçtikleri ve kurumların itibar listesi olarak da bilinen bu listede, geçtiğimiz sene altıncı sırada yer alırken, 2018 yılında kimya alanında ilk sıraya oturdu. Aynı zamanda Fortune 500 listesinde 126. sırada bulunan BASF, kurumsal değerleri kullanma, finansal sağlamlık, ürün ve servislerin kalitesi ve global rekabet yeteneği gibi kriterlerde sektörde öncü olarak nitelendirildi