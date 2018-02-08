MÜSİAD Toplantısında Asya'nın Geleceği Tartışıldı

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu tarafından, Şanlıurfa Şubesi ev sahipliğinde, 6 Şubat 2018 Salı günü, “Asya Ticaret Müşavirleri Kahvaltı Masası Toplantısı” düzenlendi

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu tarafından, Şanlıurfa Şubesi ev sahipliğinde, 6 Şubat 2018 Salı günü, “Asya Ticaret Müşavirleri Kahvaltı Masası Toplantısı” düzenlendi. Organizasyon, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı Zeki Güvercin, Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Köse, konsoloslar, ticaret müşavirleri, yatırım ajansları başkanları ve üyelerden oluşan 100’e yakın katılımcı ile gerçekleşti.

Toplantıda, Azerbaycan, İran, Japonya, Hindistan, Pakistan, Bruney, Endonezya, Tayland, Vietnam, Afganistan, Kazakistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Tayvan, Japonya JETRO, Kore KOTRA, Tayvan TAİTRA ve Malezya MATRADE ülkelerinden gelen temsilciler, ülkelerinin yatırım fırsatları ve iş imkânları üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Kardeşlerimizden Daha Fazla Yatırım Bekliyoruz

Toplantıda konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve AB Uyum Komisyon Başkanı Kasım Gülpınar, Türkiye’nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ekonomik ve siyasi alanda istikrar yakaladığını ve dünyanın yeni çekim merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini anlattı.

Türkiye’nin siyasi alandaki gelişmesinin yanı sıra, ekonomisinin de hızla büyüdüğüne dikkat çeken Gülpınar, yıllık ihracatımızın bugün 160 milyar dolar seviyesinde olduğunu sözlerine ekledi. Ülkemizi ziyaret eden turist sayısının yaklaşık 35 milyon kişi olduğunu belirten Gülpınar, “Ülkemize giren doğrudan yabancı yatırım oranı AK Parti döneminde, ülke tarihinde yakalanan oranın yaklaşık 10 katını buldu. Bugün biz coğrafyamızdaki topraklarda daha fazla Türk yatırımcısı olması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda ülkemizde de kardeşlerimizin daha fazla yatırım yapması gerektiğinize inanıyoruz. ‘’ dedi.

“Fuarlarımızda Asya Ülkelerinden Katılım Bekliyoruz”

MÜSİAD’ın yurt içindeki ve yurt dışındaki şubeleri, düzenlediği etkinlikleri, çalışmaları ve misyonu hakkında bilgi veren MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan BOSTAN, Asya ülkeleri ile ticaretin önemine vurgu yaptı ve MÜSİAD EXPO fuarları hakkında bilgi verdi. Bostan, “17. MÜSİAD EXPO’da her bir ülkenin ticari müşaviri ile iletişimde olarak gerek yatırımcı ve ziyaretçi gerek ülke pavilyonu şeklinde katılım çalışması yürütmeyi istiyoruz. MÜSİAD fuarlarını, MÜSİAD üyelerinin buluştuğu bir bayram günü olarak görüyoruz. Fuarlarımızda, Asya ülkelerinden gelecek misafirleri de aramızda görmek istiyoruz.” dedi.

Ekonominin Yeni Merkezi Asya

Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Başkanı Zeki Güvercin, Güney Asya’nın 1990’lardan itibaren yükselen ekonomisiyle dünya ekonomi politiğinde yeni bir ekonomik güç merkezi haline gelmeye başladığını ifade etti. 2008 yılındaki küresel finans krizinin ardından dünya dengelerinin Asya’ya kaydığını belirten Güvercin, “Asya, dünyanın yeni ekonomik ve siyasi güç merkezi haline gelmeye başlamıştır. Bu anlamda Asya, dünyanın jeopolitik ve jeo-ekonomik odağı olmaya başlamıştır. Asya’nın diğer bir önemi de Orta Asya enerji kaynaklarına sahip olmasıdır. Dünya enerji kaynaklarının dörtte üçünü barındırmasıyla Orta Asya, geleceğin dünyasını şekillendirme potansiyeline de sahiptir.” diye konuştu.

Geleceğin küresel aktörlerinin enerji güvenliğini sağlayabilen ülkeler olacağını vurgulayan Güvercin, “Orta Asya enerji kaynakları ve bunların güzergâhlarının belirlenmesi, Türkiye’nin ekonomisi, enerji güvenliği ve hatta ulusal güvenliğini dahi yakından ilgilendirmektedir. Bütün bu nedenlerle, Türkiye açısından Asya’nın önemi, başta ekonomik ve ticari nedenler olmak üzere, Türkiye açısından İslam ve Türk dünyasının tamamına yakınını barındırmasıyla özel bir yere sahiptir. Bugün dünya çok kutupluluğa ve çok boyutlu doğru politikaya dönüşmektedir. Bu yeni konjonktür, Türkiye’ye önceki dönemlerden çok daha rahat, çok boyutlu dış politika izleme imkânı sunmaktadır. “ değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğimizi Birlikte İnşa Edeceğiz

Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut, son yıllardaki istikrar ortamı neticesinde turist sayısının arttığını belirtti. Barut, “ Siyasi alandaki gelişmelerin yanı sıra, ekonomimiz de hızla büyüyor. Yıllık ihracatımız bugün 160 milyar dolar seviyesinde; ülkemizi ziyaret eden turist sayısı yıllık yaklaşık 35 milyon kişi. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak ülkemize giren doğrudan yabancı yatırım oranı son 16 yıllık dönemde, ülke tarihinde yakalanan oranın yaklaşık on mislini bulmuştur. Bugün biz coğrafyamızdaki topraklarda daha hızlı, daha büyüyen, daha fazla Türkiye izi ve Türk yatırımcısı olması gerektiğini düşünürken, aynı şekilde kendi ülkemizde de kardeşlerimizin daha fazla yatırım yapması gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bölge ülkelerinin kaderinin birbirlerine bağlı olduğunu söyleyen Barut, “Bu coğrafyanın ve ülkelerin geleceğini biz birlikte inşa edeceğiz. Ya hep beraber kazanacak, gelişecek ve zenginleşeceğiz, ya da hep beraber kaybedeceğiz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.