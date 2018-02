Türkiye’de Her 7 Kişiden 1’i Otomobil Sahibi!

Otomobil sayısının geçen sene 12 milyonu geçtiği Türkiye'de her 7 kişiye bir otomobil düşerken, bu sayı nüfusa göre hesaplandığında her 4 kişiye bir otomobilin düştüğü Ankara ilk sıraya yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde ettiği veriler kapsamında, Türkiye'de 2017 Aralık ayıs itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 218 bin 945'e yükseldi. Türkiye'de toplam araç sayısı içinde en çok paya sahip ürün grubu yüzde 54.1’lik payla otomobil olarak belirlendi. Ülkedeki toplam otomobil sayısı 2017 senesinde 12 milyon 35 bin 978 adetti.

Nüfusa Göre En Çok Otomobil Başkent'te

İl bazında incelendiğinde Türkiye'de en çok otomobilin 2 milyon 813 bin 27 araç ile İstanbul'da olduğu belirlendi. Bu rakam Türkiye'deki toplam otomobil sayısının yüzde 23.4'lük bölümüne eş değer. En çok otomobil bulunduran şehirler olarak incelendiğinde İstanbul'u, 1 milyon 376 bin 928 adet otomobille Ankara, 739 bin 809 adet otomobille İzmir, 477 bin 336 otomobille Antalya, 473 bin 250 otomobille Bursa ve 346 bin 270 otomobille Konya izledi. Otomobil sayısı en az olan şehir ise Hakkari olarak belirlendi. Sadece 2 bin 104 adet otomobilin bulunduğu Hakkari’yi, 3 bin 293 otomobille Tunceli ve 3 bin 914 otomobille Ardahan seyretti.

Nüfusa göre otomobil yoğunluğunun en çok olduğu şehir Ankara olarak belirlendi. Nüfusu 5 milyonu geçen Başkent'te kayıtlı 1 milyon 376 bin 928 otomobil bulunuyor. Bu kapsamda Ankara'da her 4 kişiye bir otomobil düşüyor. Otomobil sayısının en çok olduğu İstanbul'da ise 15 milyonluk nüfus göz önünde bulundurulduğunda her 5.3 kişiye bir otomobil düşüyor. Hakkari ise nüfusa oranla otomobil sayısında listenin en altında bulunuyor. Nüfusu 275 bin 761 olan Hakkari’de her 131.1 kişiye bir otomobil düşüyor.