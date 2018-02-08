Euroleague Basketbol Resmi Sponsorluğunda Sinpaş GYO Bulunacak

44 yıldır gayrimenkul sektöründe sayısız ilke imza atan Sinpaş GYO, Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague Basketbol'a resmi sponsor oldu. İş birliğinin duyurulduğu basın toplantısında, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zeljko Obradoviç’in 2018’de Sinpaş GYO’nun iletişim faaliyetlerinin yüzü olacağı da müjdelendi.

Seba Gacemer: Obradoviç’in Liderlik Anlayışı ve Dinamizmi, Sinpaş Vizyonuyla Örtüşüyor

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ve Euroleague Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu’nun katıldığı basın toplantısında Sinpaş’ın gayrimenkul sektöründe ilklerin markası olduğu dile getirildi. Gacemer: “Basketbol camiasında “Avrupa’nın En Elit Basketbol Ligi” olarak görülen EuroLeague takımlardan biri olan Fenerbahçe Doğuş basketbol takımı, geçen yıl Turkish Airlines EuroLeague’de üstün bir mücadele sergileyerek şampiyon olmuş, tüm Türkiye’nin göğsünü kabartmıştır. Biz buna sadece bir takımın başarısı olarak değil, Türkiye’nin başarısı olarak bakıyoruz. Ve umutla söylemek isterim ki; bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyoruz. Türk basketbolunu yurtiçinde ve yurtdışında destekleyen büyük bir kitle var. Bizim müşteri grubumuzda da böyle bir kitlenin olduğunu görüyoruz. Onlarla sadece satış ofislerinde değil böyle sosyal ortamlarda da birlikte olmak istiyoruz. Bunun için iki değerli marka Sinpaş ve Euroleague Basketbol bu güzel iş birliğine imza atıyor”.

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zeljko Obradoviç’in Sinpaş GYO iletişim faaliyetlerinin yüzü olmasına da değinen Gacemer, Koç Zeljko Obradoviç’in liderlik anlayışı, titizliği, heyecanı ve yaptığı işten aldığı ve taraftarlarına aldırdığı keyfin Sinpaş’ın vizyonuyla, bakış açısıyla son derece örtüştüğünü, bu nedenle hiç şüphesiz Obradoviç’i tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

Jordi Bertomeu: Sinpaş’ın Yeni Partnerimiz Olması Bize Gurur Veriyor

Toplantıda söz alan Euroleague Basketbol İcra Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu: ‘Sinpaş; sadece gayrimenkul değil, aynı zamanda yeni yaşam stilini de temsil ediyor. İki şirket olarak inovasyon değerlerimizi paylaşıyoruz ve mükemmellik için sürekli çaba sarf ediyoruz. Euroleague olarak hem dijital ve hem de televizyon platformlarında 2.8 milyar izleyiciyi aştık. Geçtiğimiz yıl oynanan Final Four Türk kulüplerinin başarısı, Turkish Airlines EuroLeague’in ve 7DAYS EuroCup’ın elde ettiği bu sonuçlarda Türk pazarı büyük rol oynadı. Sinpaş da Turkish Airlines, Head and Shoulders, Nesine, Tadım ve SEK gibi Euroleague Basketbol ile iş birliği yapan firmaların arasında bugün yerini aldı. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Sinpaş’la yeni iş birliğimizi duyurmaktan dolayı çok mutluyum.’ dedi.

Koç Obradoviç Queen Bomonti’nin Reklam Yüzü Oldu

Sinpaş GYO, Zejko Obradoviç’le reklam filmi çekimlerini Queen Bomonti’deki örnek evlerinde gerçekleştirdi. Koç Obradoviç çekimler esnasında kendini evinde hissetti. Daireleri oldukça modern ve kullanışlı bulan Koç, Ülker Arena’dan çıkıp köprü ve tünel yoluyla kolayca Bomonti’ye ulaşabildiğini belirtti. Taçlı mimarisi ve ‘HIGHLIFE’ yaşamı ile İstanbul’un simgelerinden biri olacak Queen Bomonti, İstanbul’un kültür, sanat, eğlence ve iş dünyasının yeni merkezi olan Bomonti’de konumlanıyor. Şehrin merkezinde lüks ve konforlu bir yaşamı şık bir dekorasyonla sunan Queen Bomonti, Boğaz’a ve Tarihi Yarımada’ya hâkim konumu ile dikkat çekiyor.

Queen Bomonti; Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi iş ve eğlence merkezlerine çok kısa sürede ulaşılabiliyor. Boğaz’da bir kahvaltı ya da Nişantaşı’nda bir kahve içmek için saatler değil, dakikalar ayırmak yeterli oluyor.