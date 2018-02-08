Vodafone ve Beşiktaş'tan Gençleri Destekleyen Çalışma

8 Şubat 2018 – Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone ve Beşiktaş, Türk futbolunun geleceğine katkı sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyor. Dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi olarak hayata geçirilen “Geleceğin KaraKartalı” ile Türk futboluna genç yetenekler kazandırılacak. Türkiye’nin dört bir yanından yaşları 8-10 ve 11-13 arasında değişen çocuklar için, Türk futbolunun önde gelen teknik insanlarına ulaşarak geleceğin başarılı futbol oyuncuları arasına katılma konusunda fırsat eşitliği sağlanacak.

Vodafone ve Beşiktaş JK ekiplerinin ortak projesi olarak geliştirilen “Geleceğin KaraKartalı” platformunun Vodafone Park’ta gerçekleşen tanıtım toplantısında Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş JK Futbol A Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Beşiktaş JK Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak ve Beşiktaş JK Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin’in yanı sıra Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ryan Babel de hazır bulundu.

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, şunları kaydetti:

“Vodafone ile son derece iyi yönetilen, ülkemize ve dünyaya örnek olmuş bir sponsorluk ilişkimiz var. Bunun kilit noktasını Beşiktaş ve Vodafone olarak bir aile olmamız oluşturuyor. Vodafone ile bundan 3,5 yıl önce benzeri görülmemiş bir iş modelini hayata geçirdik. ‘Vodafone KaraKartal Hareketi’ ile kulübümüze yaklaşık 8 milyon TL’lik ek gelir sağladık. Bu projenin çok iyi işlemesi, bizi daha iyisini yapma konusunda motive etti. Altyapıdaki ihtiyaçlarımızı nasıl karşılarız diye düşündük. Beşiktaş ve Vodafone ekipleri olarak beyin fırtınaları yaptık ve yaklaşık 2 yıllık çalışmanın sonucunda ‘Geleceğin KaraKartalı’ projesini hayata geçirdik. Bu projeyle ülkemizin dört bir yanındaki yetenekli çocuklarımızı keşfedip Beşiktaş altyapısına kazandırmak istiyoruz. Bunun için de zaman ve mekândan bağımsız, herkesin her yerden katılabileceği dijital bir çözüm sunuyoruz. Projemizin Türk futboluna önemli katkısı olacağına inanıyoruz.”

Beşiktaş JK Futbol A Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, şunları ifade etti:

“Aynı duyguları paylaşanlar bir takım olur. Vodafone ve Beşiktaş markalarının işbirliğinin örnek bir döneme geçtiğini görüyoruz. Uzun vadeli ve öngörülü olarak yapılan bu yatırımın her iki markaya olumlu yansımasını bekliyoruz. Önemli olan, insana yapılan yatırım. Bu büyük markaların çocuklara yatırım yapması beni sevindiriyor. Sokaktan zirveye gidecek olan çocuklarımızın önünün açılmasını diliyorum. Futbol çok güzel bir olay. Bu güzelliklerin kıymetini bilmeliyiz. Bu sponsorlukların çocuklarımıza daha fazla imkân vermesini diliyorum. Özgünlüğü, yaratıcılığı önemsiyorum. Çocuklar zaten hayal ediyorlar. Zengin düşünüyorlar. Bizlerin çocuklara destek olması gerekiyor. Çocuklarımız Vodafone ile dünyaya açılabilecek.”

Beşiktaş JK Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, şöyle konuştu:

“Beşiktaş JK’nın geleceğine katkı sağlayacak önemli bir projeye imza atıyoruz. Kendimizi Vodafone ile büyük bir ailenin içinde hissediyoruz. Üstyapıda sponsorluklara alışkınız. Ama ilk olarak altyapıda böyle bir sponsorluk yapan Vodafone Ailesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş Futbol Akademisi ile ilgili bir projeye başladık. Nevzat Demir Tesisleri’nin kuzey tarafındaki arazinin tahsisiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu, Beşiktaş’ın gelecekteki futbol yapılanmasının da mihenk taşı olacak. Altyapı, scout ekibimiz ve A Takımı dahil herkesin birbiriyle iletişim içinde olacağı bir futbol ortak hattı yaratmak istiyoruz. ‘Geleceğin KaraKartalı’ projesinin de Beşiktaşımızın geleceğine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise şunları söyledi:

“Vodafone olarak, ‘Yarını Kodlayanlar’ başta olmak üzere çeşitli sosyal projelerimizle Türkiye’deki gençlerin gelişimine destek veriyoruz. Gençler, bir ülkenin en değerli varlıklarından biridir. ‘Geleceğin KaraKartalı’ projesi için de Beşiktaş JK ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Dijital platformlarımız sayesinde bu benzersiz fırsatı Türkiye genelinde 8-13 yaş arasındaki tüm gençlere sunma imkânı bulacağız. Beşiktaş JK ile son derece verimli ilerleyen bir işbirliğimiz var ve bu projenin de başarılı olacağına inanıyoruz.”

Türk Futbolunun Önde Gelenleri Seçecek

Vodafone ve Beşiktaş JK tarafından futbolda altyapı ihtiyacından hareketle geliştirilen “Geleceğin KaraKartalı”na katılmak isteyen çocukların ebeveynleri, Vodafone Park mobil uygulaması üzerinden ya da geleceginkarakartali.com sitesine çocuklarının yeteneklerini sergiledikleri en fazla 59 saniyelik videolar yükleyecek. Bu videolar, top kontrolü, top sürme ve çalım, pas ve şut ile özel bir hareketten oluşacak. Videoların oylanması sonucu en çok oy alan 350 çocuk bölge elemelerine katılma hakkını kazanacak. Ardından, Gökhan Keskin, Fikret Demirer, Yasin Sülün ve Serdar Topraktepe’den oluşan Beşiktaş JK’nın deneyimli scout ve antrenör ekibi tarafından gerçekleştirilecek seçmeler sonucu toplam 35 çocuk, Beşiktaş JK’nın İstanbul Ümraniye’deki Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenecek 4 günlük kampa ve ardından Vodafone Park’taki bir günlük final etkinliğine katılmaya hak kazanacak. Final etkinliğinde en az 3 çocuk Beşiktaş’ın altyapısına dahil olarak futbolcu olma hayalini gerçekleştirme imkânı bulacak.

Abone Başına En Fazla 10 Video Yüklenebilecek

“Geleceğin KaraKartalı” projesine video yüklemek için Vodafone’lu olmak gerekiyor. Aboneler, “Vodafone Yanımda” şifresi ile sisteme girerek video yükleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Yüklenen videonun içeriği uygun bulunursa, en geç 1 gün sonra sisteme yükleniyor. Yükleme işlemi Vodafone Park mobil uygulaması üzerinden yapılırsa, abonenin internetinden yemiyor. Abone başına en fazla 10 video yüklenebiliyor.

“Geleceğin KaraKartalı” projesinde video oylamak için ise Vodafone KaraKartallı olmak gerekiyor. Her abonenin haftada 10 oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy hakkı her pazartesi yenileniyor. Bir video sadece bir kez oylanabiliyor.

En Az 3 Çocuk Altyapıya Kazandırılacak

“Geleceğin KaraKartalı”nda Şubat ayından itibaren her hafta sonu başka bir bölgede olacak şekilde birer günlük etkinlikler düzenlenerek video yükleme ve oylamalar teşvik edilecek. Nisan ayı itibariyle de Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde gerçekleştirilecek 1’er günlük seçmeler ile her bölgeden 5 çocuk seçilecek. Böylece toplam 35 çocuk, Haziran ayında Beşiktaş JK’nın İstanbul Ümraniye’deki Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenecek 4 günlük kampa ve ardından Vodafone Park’taki bir günlük final etkinliğine katılmaya hak kazanacak. Finalde yapılacak seçmelerle en az 3 çocuk Beşiktaş’ın altyapısına girme fırsatı yakalayacak