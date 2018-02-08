DAİB’den Ocak Ayında 134 Milyon Dolarlık İhracat!

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB)’in elde ettiği veriler kapsamında, bu sene Ocak ayında DAİB’in öncülüğünde çalışmalar yürüten Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ürün ihraç edildi.

DAİB'in Ocak ayında gerçekleştirdiği ihracat geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2 oranında artış göstererek 134 milyon 212 bin dolar seviyesine ulaştı. Geçen sene Ocak ayında tarım ürünlerinin ihracatından 22 milyon 893 bin dolar tutarında, madencilik sektörü ihracatından 3 milyon 750 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştiren DAİB, Ocak 2018'de tarım ürünlerinin ihracatını yüzde 11 oranında arttırarak 25 milyon 596 bin dolara, madencilik sektörü ihracatını ise yüzde 90 oranında arttırarak 7 milyon 540 bin dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, aynı dönemde kimya sektöründen 17 milyon 457 bin dolar, hazır giyim sektöründen 14 milyon 232 bin dolar, makine sektöründen ise 13 milyon 772 bin dolar tutarında ürün ihraç etti.

Bölgeden En Çok İhracat Irak’a

DAİB'in bu dönemde en çok ihracat yaptığı ülkeler içinde, 34 milyon 623 milyon dolar ihracat tutarıyla ilk sıraya Irak yerleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerde Irak’ı, 13 milyon dolar ihracatla İran, 11 milyon dolar ihracatla Azerbaycan izledi. 4. Ve 5. Sıraya ise Almanya ve Türkmenistan yerleşti. Birliğe bağlı 17 şehir içinde Ocak ayında en çok ihracatını yükselten bölgeler sırasıyla Şırnak, Iğdır, Elazığ ve Hakkari olarak belirlendi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, birliğin Ocak ayında 134 milyon 212 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. DAİB’in 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şengel, 2018’e başarılı performansla başlandığını belirterek, 2018 senesi için hedeflerinin 2.1 milyar dolar ihracat geliri elde etmek olduğunu açıkladı.