İTHİB Başkanından Tasarım Açıklaması

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, üretimin yanı sıra artık tasarımın da önemli olduğunu belirterek, “Tasarım büyük firmaların kültürü haline geldi ancak KOBİ’lere yayılması gerekiyor. Biz tasarımın tabana yayılması için çalışacağız” dedi.

KDV iade süreçlerinin hızlandırılması ile birlikte sektörde yeni yatırım kararları alınacağını vurgulayan Gülle, “2018 yılının ilk çeyreğinde sürecin hızlandırılması ihracatta rekorlar kıran Türkiye ekonomimizi yeni rekorlarla taçlandıracaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip olan tekstil sektörü tasarım ve moda konusunu masaya yatırdı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) işbirliği ile gerçekleştirilen “Türkiye İhracatla Yükseliyor Seminerleri”nin ilkinde bir araya gelen iş ve moda dünyası temsilcileri tasarım konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Modacı Hakan Akkaya’nın moderatörlüğünde düzenlenen seminerde konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, tekstil sektörünün Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Tekstil sektörünün Türkiye’de cari açığın kapatılmasında öncü olduğunu dile getiren Gülle, “Sektörümüz net cari fazla veren bir sektör. 2000-2017 yılları arasında 200 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Dünyada en büyük 7’nci, Avrupa Birliği’nin en büyük 2’nci tedarikçisiyiz. Hedefimiz 2023 yılında 20 milyar dolar ihracatla ilk 3’e girmek” dedi.



Çok Üretmek Değil Tasarım Önemli

Geçmişte üretmenin ön planda olduğunu artık tasarımın öne çıktığını ifade eden Gülle şunları söyledi:

“Türkiye’de üretimin yanı sıra tasarım konusunda çok yol alındı. Tasarım büyük firmaların kültürü haline geldi. Bunun tabana yani KOBİ’lere yayılması gerekiyor. KOBİ’lerimiz tasarım konusuna daha fazla önem vermeli. Bu konuyu İTHİB olarak kendimize görev addettik. Tasarımın tabana yayılması için var gücümüzle çalışacağız.”

Genç tasarımcıların cesaret bulması ve gelişmesi için uluslararası arenaya çıkması gerektiğini kaydeden Gülle, bu konuya katkı sağlamak için kumaş ve tasarım yarışması düzenlediklerini belirtti. Gülle, “Geçmişe göre yarışmaya katılan gençlerin sayısında önemli artış var. Bu konuya desteğimiz sürecek” dedi.

KDV İadesinin Hızlanması Yeni Rekorlar Getirir

2017 yılının ikinci yarısından itibaren sektörlerinin yüzde 80’in üzerinde bir kapasiteyle çalıştığını anlatan Gülle, çok ciddi bir yatırım sermayesi gerektiren ve çok önemli istihdam yaratan tekstil ve hammaddeleri sektöründe kapasite kullanım oranlarının kendilerine yeni yatırım sinyalleri verdiğini vurguladı. Gülle, “KDV iade süreçlerinin hızlandırılmasıyla sektörlerimiz hiç şüphesiz yeni yatırım kararları alacak. Yeni yatırımlar da yeni istihdam sağlayacaktır. 2017 yılının sonunda Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda KDV reformunun geleceği müjdesini almıştık. Bakanımıza bu konuda sektörler olarak inancımız tam. 2018 yılının ilk çeyreğinde iade sürecin hızlandırılması, ihracatta rekorlar kıran Türkiye ekonomimizi yeni rekorlarla taçlandıracaktır” diye konuştu.

Her İşi Yapmayın, Bir Konuda İhtisaslaşın

Seminerde konuşan ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, her işi yapmak yerine bir konuda ihtisaslaşmak gerektiğini söyledi. Orakçıoğlu, iş yapılacak ülkenin siyasi atmosfer ve ikliminin yanı sıra ürünlerin kumaş ve malzemesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Orakçıoğlu, “73 ülkede 160 mağazamız bulunuyor. Kısa sürede yeni mağazalar açacağız. Ürünlerimizin yüzde 80’i yerli kumaş. Bu Türk tekstil sektörünün geldiği noktayı çok iyi gösteriyor. İngilizlerin bir sözü var, ‘Araplara kum, Türklere lokum satamazsanız tüccar olamazsınız. Yaptığınız işte tüccarlık önemli. Her şeyi yapmak yerine ihtisaslaşmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü, Merter’de 10 bine yakın tekstil, hazırgiyim ve konfeksiyonla uğraşan isim bulunduğunu söyledi. Gecü, “Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar. Bunun 60 milyar dolarlık bölümünü tekstil ve hammadde sektörü gerçekleştirecek. Bu yüzden dünyanın her tarafından önemli şirketler Merter’e geliyor ve gelmeye devam edecek. Merter dünya için önemli pazar” ifadelerini kullandı

Önce Ürününüze Güvenin

Ünlü modası Siren Ertan, moda ve tasarımda İtalya ve Fransa’nın başı çektiğini, Türkiye’nin ise özgün olmayı yeni keşfettiğini dile getirdi. Ertan, “Bizim dikiş, nakış ve hammaddemiz oldukça iyi. Ancak yabancıların fiyatı bizim 10 katımız. Bu konuda biraz milliyetçi olmamız lazım. Kendi tasarımcılarımızla çalışmamız gerekiyor” dedi. Marka konusunda çalışma yapanların dikkat etmesi gerektiği noktalar konusunda da bilgi veren Ertan, “Marka tek kelime olmalı ve dünya tarafından kolay anlaşılmalı. Ancak önce marka isminden önce ürününüze inanmanız gerekiyor” diye konuştu.

Modacı İvana Sert ise, gençlerin tasarım konusunda çok başarılı olduğunu kaydetti. Sert, “Türkiye kumaş konusunda kaliteli ve iyi işçilik çıkartıyor. Ancak tasarımcı olmak yetmiyor. İşi büyütürken doğru isimleri seçmek önemli” açıklaması yaptı.

Tasarımcı Artık Önemli Ölçüde Destekleniyor

Seminerin moderatörlüğünü yapan Hakan Akkaya ise son dönemlerde ihracatçı birlikleri ve devletin tasarımcıya önemli destekler sağladığına dikkat çekerek, “Ben de Ekonomi Bakanlığımız ve İTHİB’in desteğiyle New York Fashion Week’de defile gerçekleştirdim. Tüm tasarımcılarımıza ve tasarımcı adaylarımıza önerim, bu konudaki destekleri yakından takip etsinler. Gerçekten Türkiye’de artık tasarımcılara önemli destekler sağlanıyor. Gençlerimiz kendilerini geliştirmek adına, düzenlenen yarışmalara mutlaka katılsınlar” çağrısını yaptı.