Elektrik İthalatı Yüzde 51 Geriledi!
Advert Advert Advert


Elektrik İthalatı Yüzde 51 Geriledi!


Elektrik İthalatı Yüzde 51 Geriledi!
Elektrik İthalatı Yüzde 51 Geriledi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-08 Saat: 14:23:46
Anasayfa İthalat&İhracat Elektrik İthalatı Yüzde 51 Geriledi!

Türkiye'nin elektrik tüketimi 2018 senesi Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3.29 oranında artarak 25 milyar 929 milyon 477 bin kilovatsaate ulaştı.

Türkiye'nin elektrik tüketimi 2018 senesi Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3.29 oranında artarak 25 milyar 929 milyon 477 bin kilovatsaate yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elde ettiği veriler kapsamında, Türkiye'de 2018 Ocak ayında günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 895 milyon 410 bin kilovatsaatle 25 Ocak tarihinde, en düşük elektrik tüketimi ise 672 milyon 128 bin kilovatsaatle 1 Ocak tarihinde görüldü. Ocak ayında elektrik tüketimi geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3.29 oranında artış göstererek 25 milyar 929 milyon 477 bin kilovatsaate ulaşırken, elektrik üretimi ise yüzde 4.08 oranında artarak 26 milyar 18 milyon 648 bin kilovatsaate ulaştı.

Elektriğin Büyük Bir Bölümü Doğalgaz Santrallerinden Karşılandı

Elektrik üretiminin yüzde 34.58'liik bölümü doğalgaz santrallerinden, yüzde 21.95'lik bölümü ithal kömürden ve yüzde 15.42'lik bölümü yerli kömür santrallerinden elde edildi. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 17.38 olarak belirlenirken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 6.93 olarak tespit edildi. Kalan yüzde 3.74'lük bölüm ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Türkiye'nin elektrik ithalatı Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 51.41 oranında gerileyerek 165 milyon 123 bin kilovatsaate düştü. Geçen sene Ocak ayında 339 milyon 837 bin kilovatsaat elektrik ithal alınmıştı. Ocak ayında elektrik ihracatı ise yüzde 8.8 oranında artarak 254 milyon 294 bin kilovatsaate yükseldi. 2017 Ocak ayında 233 milyon 685 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilmişti.

Advert
Elektrik İthalat İhracat Tüketim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Üretim
KREDİ HABERLERİ
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Piyasaya Sürülen Madeni Paralar 9 Milyon Çeyrek Altın Alıyor!
Piyasaya Sürülen Madeni Paralar 9 Milyon Çeyrek Altın Alıyor!
Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam!
Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam!