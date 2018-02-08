Elektrik İthalatı Yüzde 51 Geriledi!

Türkiye'nin elektrik tüketimi 2018 senesi Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3.29 oranında artarak 25 milyar 929 milyon 477 bin kilovatsaate yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elde ettiği veriler kapsamında, Türkiye'de 2018 Ocak ayında günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 895 milyon 410 bin kilovatsaatle 25 Ocak tarihinde, en düşük elektrik tüketimi ise 672 milyon 128 bin kilovatsaatle 1 Ocak tarihinde görüldü. Ocak ayında elektrik tüketimi geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3.29 oranında artış göstererek 25 milyar 929 milyon 477 bin kilovatsaate ulaşırken, elektrik üretimi ise yüzde 4.08 oranında artarak 26 milyar 18 milyon 648 bin kilovatsaate ulaştı.

Elektriğin Büyük Bir Bölümü Doğalgaz Santrallerinden Karşılandı

Elektrik üretiminin yüzde 34.58'liik bölümü doğalgaz santrallerinden, yüzde 21.95'lik bölümü ithal kömürden ve yüzde 15.42'lik bölümü yerli kömür santrallerinden elde edildi. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 17.38 olarak belirlenirken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 6.93 olarak tespit edildi. Kalan yüzde 3.74'lük bölüm ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Türkiye'nin elektrik ithalatı Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 51.41 oranında gerileyerek 165 milyon 123 bin kilovatsaate düştü. Geçen sene Ocak ayında 339 milyon 837 bin kilovatsaat elektrik ithal alınmıştı. Ocak ayında elektrik ihracatı ise yüzde 8.8 oranında artarak 254 milyon 294 bin kilovatsaate yükseldi. 2017 Ocak ayında 233 milyon 685 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilmişti.