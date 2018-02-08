İyi Parti Şişli İlçe Başkanından Ekonomi Değerlendirmesi

İyi Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal son onbeş yılın ekonomik durumunu değerlendirdi...

"2017 yılını geride bıraktık ve yıllık bazda enflasyon 11.92 seviyesine ulaştı. Bu rakam son 14 yılın en yüksek seviyesidir. Ülkenin emekçi kesiminin, sanayi kesiminin, gençliğinin bunca yıllık emeği sonunda maalesef çarçur edilmiş ve ülke bu konuda maalesef 14 yılda bir arpa boyu yol alamamıştır. Ayrıca üzülerek belirtmek isterim ki G20 Ülkeleri arasında enflasyonda açık ara sonuncu sıradayız. Bizim dışımızda en yüksek enflasyon %6.1lile Güney Afrika’dadır.

İşsizlik ise yine %11 seviyesindedir, AKP iktidara geldiğinde bu oran %10du. Genç işsizlik oranı ise maalesef %20 bandında. Böyle bir durumda ekonomiden övünerek bahsetmelerinin akılla açıklanabilir bir yanı yoktur. AKP dönemi boyunca işsizlikte artmıştır. G20 Ülkeleri arasında işsizlikte ise 20 ülke arasında 18.sıradayız.

2017 yılında Türk Lirası Amerikan Doları karşısında sadece 1 yılda %21 değer kaybetti, bu durum eskiden olsa açık bir develüasyon olarak kabul görürdü lakin medyanın iktidar tarafından baskı altında tutulması ve ekonomik anlamda yapılan algı operasyonları ile bu durumlar halkın gözünden kaçırılmaya çalışıyor ama artık halk bu acı gerçeklerle yaşıyor ve yüzleşiyor..

Sanayici- üretici fiyatları ise 1 yılda %17 arttı, ara mallarda bu oran %23 oldu. Bu durum korkunç bir vaziyet almadan önce tedbirleri alınmalıdır zira bu rakamların üreticeden tüketiciye yani halka yansıyacağı yıl ise 2018-19 olacaktır.

Dış ticaret açığına gelecek olursak o da bir önceki yıla göre %37.5 büyümüştür, ithalat %17.9 artmıştır, dış ticaret açığımız 77 milyar dolara ulaşmıştır. AKP iktidara geldiğinde bu rakam 15 milyar dolardı. Dış ticaret açığımız AKP iktidarında korkunç bir seviyeye ulaşmış tam tamına 5 katına çıkmıştır.

Son olarak 2017 sonunda gerçekleştiği söylenen %11lik büyüme ise maalesef reel değildir. Büyüme tamamen sunidir. Yukarıda herkesçe malum bilimsel veriler ışığıda ekonominin reelde böyle bir büyüme rakamına ulaşması maalesef imkansızdır. Durum çok vahimdir, 2018 yılında İktidarının 15 yıldır uyguladığı yanlış para politikalarından dolayı halkımızı ekonomik anlamda zor bir yıl beklemektedir."