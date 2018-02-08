Ekonomik Büyüme Hızı Ülkeye Gelen Yatırımları Etkileyecek

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Londra'yı ziyaret etmelerindeki asıl nedenin özel sermaye fonlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını daha iyi tanıtmak olduğunu bildirdi. Özel sermaye fonları için ziyaret ettikleri Londra'da, bu fonların temsilcileriyle ikili görüşmeler sağladıklarını ifade eden Ermut, İtalya’nın başkenti Roma’da da yatırımcılarla bir araya geldiğini anımsatarak, Türkiye’nin son zamanlarda dış politikasına yönelik attığı adımların, ülkenin kararlı duruşunun doğrudan yatırımlara etki edeceğine dikkat çekti. Bu nedenle ülkede yüksek bir potansiyel gördüğünü ifade eden Ermut, dünya veya Avrupa ekonomisinde, tüm ekonomileri etkileyecek bir olay yaşanmadığı sürece Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımların artmaya devam edeceğini öngördüğünü aktardı.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’yi rasyonel temellere göre okuma eğiliminde olduğunu anlatan Ermut, Afrin Operasyonu’nun yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini arttıracak ve güvenlik ile istikrarı koruyacak bir gelişme olarak görüldüğünü belirtti.

Bankacılık Sektörünün Önemli Bir Bölümü Yabancı

Son zamanlarda yabancı yatırımcıların finans sektöründeki yatırım fırsatlarına ilgili olduğunu anlatan Arda Ermut, yurt dışına yaptığı seyahatlerinde finansal kesimin Türkiye’ye zaten çok fazla yatırım yaptığını gözlemlediğini dile getirdi. Türkiye’deki bankacılık sektörünün önemli bir bölümünü yabancı bankaların oluşturduğunu belirten Ermut, özellikle Uzak Doğu ve Asya’dan çok ciddi bankaların Türkiye’ye geldiğini anımsattı.

Türkiye’nin gittikçe artan ekonomik büyüme hızının doğrudan yatırımları olumlu etkieleyceğini öngördüğünü dile getiren Ermut, önceki senelerde büyüme oranları ve doğrudan yatırımlar arasında bağlantı olduğunu gördüklerini anlattı. Büyüme oranlarının ülkeye gelen yatırımlara olumlu etki ettiğini aktaran Ermut, son 15 senedir ekonomik büyüme ortalamasının yüzde 5.6 olduğunu belirterek, geçen senenin ilk 3 çeyrek döneminde bu ortalamanın üstünde büyüme rakamlarına ulaşıldığına dikkat çekti.