Ekonomik Büyüme Hızı Ülkeye Gelen Yatırımları Etkileyecek
Advert Advert Advert


Ekonomik Büyüme Hızı Ülkeye Gelen Yatırımları Etkileyecek


Ekonomik Büyüme Hızı Ülkeye Gelen Yatırımları Etkileyecek
Ekonomik Büyüme Hızı Ülkeye Gelen Yatırımları Etkileyecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-08 Saat: 14:44:11
Anasayfa Yatırım Ekonomik Büyüme Hızı Ülkeye Gelen Yatırımları Etkileyecek

Ermut, Türkiye'nin günden güne artan ekonomik büyüme hızının ülkeye gelen doğrudan yatırımları da pozitif yönde etkileyeceğini dile getirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Londra'yı ziyaret etmelerindeki asıl nedenin özel sermaye fonlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını daha iyi tanıtmak olduğunu bildirdi. Özel sermaye fonları için ziyaret ettikleri Londra'da, bu fonların temsilcileriyle ikili görüşmeler sağladıklarını ifade eden Ermut, İtalya’nın başkenti Roma’da da yatırımcılarla bir araya geldiğini anımsatarak, Türkiye’nin son zamanlarda dış politikasına yönelik attığı adımların, ülkenin kararlı duruşunun doğrudan yatırımlara etki edeceğine dikkat çekti. Bu nedenle ülkede yüksek bir potansiyel gördüğünü ifade eden Ermut, dünya veya Avrupa ekonomisinde, tüm ekonomileri etkileyecek bir olay yaşanmadığı sürece Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımların artmaya devam edeceğini öngördüğünü aktardı.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’yi rasyonel temellere göre okuma eğiliminde olduğunu anlatan Ermut, Afrin Operasyonu’nun yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini arttıracak ve güvenlik ile istikrarı koruyacak bir gelişme olarak görüldüğünü belirtti.

Bankacılık Sektörünün Önemli Bir Bölümü Yabancı

Son zamanlarda yabancı yatırımcıların finans sektöründeki yatırım fırsatlarına ilgili olduğunu anlatan Arda Ermut, yurt dışına yaptığı seyahatlerinde finansal kesimin Türkiye’ye zaten çok fazla yatırım yaptığını gözlemlediğini dile getirdi. Türkiye’deki bankacılık sektörünün önemli bir bölümünü yabancı bankaların oluşturduğunu belirten Ermut, özellikle Uzak Doğu ve Asya’dan çok ciddi bankaların Türkiye’ye geldiğini anımsattı.

Türkiye’nin gittikçe artan ekonomik büyüme hızının doğrudan yatırımları olumlu etkieleyceğini öngördüğünü dile getiren Ermut, önceki senelerde büyüme oranları ve doğrudan yatırımlar arasında bağlantı olduğunu gördüklerini anlattı. Büyüme oranlarının ülkeye gelen yatırımlara olumlu etki ettiğini aktaran Ermut, son 15 senedir ekonomik büyüme ortalamasının yüzde 5.6 olduğunu belirterek, geçen senenin ilk 3 çeyrek döneminde bu ortalamanın üstünde büyüme rakamlarına ulaşıldığına dikkat çekti.

Advert
Arda Ermut Yatırım Ekonomik Büyüme Afrin Operasyonu Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
KREDİ HABERLERİ
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Piyasaya Sürülen Madeni Paralar 9 Milyon Çeyrek Altın Alıyor!
Piyasaya Sürülen Madeni Paralar 9 Milyon Çeyrek Altın Alıyor!
Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam!
Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam!