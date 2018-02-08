Piyasaya Sürülen Madeni Paralar 9 Milyon Çeyrek Altın Alıyor!

2017 senesinde ceplerde dolaşan 255.3 milyon liralık bozuk parayla piyasadaki toplam bozuk para miktarı 2 milyar 342 milyon liraya ulaştı. Ceplerdeki bozukluklarla 9 milyon tane çeyrek altın satın alınabiliyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün elde ettiği veriler kapsamında, 2017 senesinde tedavüle çıkan 730 milyon 970 bin 809 tane madeni parayla vatandaşın cebine 255 milyon 332 bin 87 liralık bozuk para girdi.

Piyasadaki Toplam Bozukluk 2 Milyar Lira Değerinde

2009 senesinden günümüze vatandaşa dağılan bozuk para tutarı 2 milyar 342 milyon 173 bin 828 liraya ulaştı. Tedavüldeki bozukluklarla 9 milyon çeyrek altın satın almak mümkün. Verilere göre, geçen sene en çok piyasaya sürülen madeni para 5 kuruş değerindeydi. Dönem boyunca Darphane tarafından tedavüle çıkarılan 5 kuruşların sayısı 180 milyon 150 bin taneydi. 2017’de 171 milyon 618 bin 309 tane 10 kuruş, 167 milyon 216 bin 900 tane 1 lira, 114 milyon 35 bin tane 25 kuruş, 66 milyon 240 bin tane 50 kuruş, 31 milyon 710 bin 600 tane 1 kuruş Darphane tarafından piyasaya sürüldü.

Darphane’nin verileri kapsamında, 2009 senesinden 2017 senesi Aralık ayına kadar vatandaşın cebinde taşıdığı madeni para sayısı 6 milyar 738 milyon 530 bin 71 tane oldu. Değer bazında geçen sene 167 milyon 216 bin 900 lira tutarında 1 lira, 33 milyon 120 bin lira tutarında 50 kuruş, 28 milyon 508 bin 750 lira tutarında 25 kuruş, 17 milyon 161 bin 830 lira tutarında 10 kuruş, 9 milyon 7 bin 500 liralık 5 kuruş, 317 bin 106 liralık 1 kuruş piyasaya sürüldü.