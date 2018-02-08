Birleşik Krallık Türkiye’de Oluşan Yatırım Fırsatlarını Değerlendirecek

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye'de bulunan İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, ülkenin ekonomik başarısına işaret ederek, Brexit kararı ve Gümrük Birliği müzakerelerinin ardından Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için ilk çalışmalarını Türkiye ile başlattıklarını belirtti. Birleşik Krallık’ın Gümrük Birliği müzakerelerinin ardından Türkiye ile güçlü bir Serbest Ticaret Anlaşması müzakere etmeye hazır ve istekli olduğuna dikkat çeken Gaunt, bu sayede Birleşik Krallık’ın Türkiye'nin büyüme potansiyelinin oluşturduğu fırsatları kaçırmayacağını dile getirdi.

Birleşik Krallık’ın hükümeti, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha verimli hale getirmek için 2017’de bakanlık seviyesinde ve iş dünyası ile görüşmek için Türkiye'yi defalarca ziyaret ettiğini anımsatan Gaunt, iki ülkenin ticari ilişkilerini ve Brexit kararının ardından verimi korumak amacıyla ticari çalışma grubu oluşturarak ilişkilerin en iyi seviyeye getirilmesini hedeflediklerini aktardı.

AB İle Anlaşmaların Ardından Karar Netleşecek

STA üstünden ticaret yapmak için öncelikle Türkiye'ye gelmelerinin Birleşik Krallık için Brexit sonrası Türkiye'nin yüksek önem taşıdığının bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Gaunt, kısa vadede karşılaştıkları bazı zorluklar olduğunu belirterek, AB ile müzakerelerin sonucunu şu an için bilmediklerini dile getirdi. AB ile iyi bir anlaşma sağlanmasının önemine işaret eden Gaunt, bu anlaşma sonuçlanıncaya kadar İngiltere ve Türkiye için bir STA imzalamanın zor olduğunu belirtti.

Ekonomik gelişmelerin AB ile imzalanan anlaşmaların ardından şekilleneceğini ifade eden Gaunt, Türkiye’nin Gümrük Birliğinde kalmasını dilediğini fakat Brexit kararından sonra Birleşik Krallık’ın son anlaşmayı kestiremediğini aktardı. Bu gelişmelere rağmen Türkiye ile iyi bir STA yapacaklarına emin olduklarını belirten Gaunt, Birleşik Krallığın Türkiye ile güçlü bir STA'yı müzakere etmeye hazır ve istekli olduğunu vurguladı. Birleşik Krallık, bu sayede Türkiye'nin büyüme potansiyelinden oluşacak fırsatları kaçırmamayı hedefliyor.