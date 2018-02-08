E-Ticarette Türkiye Dünyayla Rekabet Edecek!

"E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı"ndan elde edilen bilgiler kapsamında, E-İhracatta en büyük rekabet unsuru olan lojistik gücünde Türk şirketlerin öne çıkması için gereken planlar belirlendi. Özellikle, küçük parçaların daha uygun fiyata ve hızlı şekilde tüketicilere ulaşması sağlanacak. Bu hedef doğrultusunda, toplu gönderilerin dağıtılması, dünyanın çeşitli bölgelerinde özel olarak belirlenmiş tedarik üslerinden yapılacak. Bu tedarik üsleri, iade maliyetlerini de düşürerek E-Ticaretin güçlenmesinde büyük bir görev üstlenecek.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde bu merkezlerin açılması için serbest bölgeler kurulurken, Çin'de Şangay Serbest Bölgesi ve Dubai'de Jebel Ali ve Ajman serbest bölgesi örnek merkezler olarak araştırılıyor. Bu bölgelerde, sınır ötesi E-Ticarete vergi fırsatları, gümrük denetim süresi, şirket kurma, yabancı şirketlere esnek mevzuat fırsatları, sermayenin ve karın tümünün yatırımcının ülkesine geri aktarılması gibi ciddi kolaylıklar sağlanıyor.

E-Ticarette Başarı Sağlamış Şirketler İncelenecek

E-Ticaret yapmak isteyen şirketlerin bu serbest bölgelerde faaliyet göstermesi için destek modelleri hakkında çalışmalar yürütülüyor. Hızlı teslimat yollarının geliştirilmesine yönelik diğer ülkelerdeki lojistik şirketlerle anlaşmalar yapılacak. Türkiye için yüksek potansiyelli ülkelerin posta idareleriyle PTT arasında ortaklık kurulması için protokoller imzalanacak. Bu ortaklıklar sayesinde E-İhracatçıların çıkarları korunarak daha kolay ve uygun fiyatlarla hizmet verilmesi sağlanacak. PTT himayesinde kurulacak ortaklıklar, sektördeki diğer şirketlere de öncülük edecek. E-Ticaretin henüz gelişmediği ya da küreselleşmediği pazarlar bulunarak, bu pazarlarda şimdiden söz sahibi olunacak.

Türkiye'nin ihracata yönelik etkin bir pazar yeri platformuna sahip olması hedefleniyor. Küresel oyuncularla rekabet edebilecek uluslararası E-İhracat platformları oluşturulacak ve işletilmesi için destek mekanizmaları kurulacak. Dünya tarafından kabul görmüş E-Ticaret platformları araştırılarak, başarı elde etmelerindeki temel unsurlar, altyapıları, lojistikleri, müşteri güvenini sağlama ve ödeme yapısı gibi unsurlara bakılacak.