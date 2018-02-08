30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?

Bireysel harcamalar küçük ya da büyük farketmeden her ne kadar ilk aşamada akla akrabalardan, eş ya da dosttan borç almak gelsede ülkemizde bu kredi almak ile sonuçlanmaktadır. Veriler de bunu kanıtlamaktadır.

Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için bankalar kefil, gayrimenkul tapusu ya da herhangi başka bir teminat talep edebilmektedirler.

Yüksek Tutarlı Kredilerde Kefil Şartı!

Bankalar genel olarak 20.000, 25.000 TL'ye kadar teminat olarak sadece gelir belgesinin gösterilmesini yeterli bulurlar. Aylık net gelirin yapılan vadeye göre aylık kredi ödeme tutarının iki katı olması gerekmektedir. Yani 48 ay vadeli 48.000 TL geri ödemeli bir kredide aylık gelirin en az 1.000 TL olması gerekmektedir. Eğer bu tutar 1.000 TL'den az ise ek teminatlar talep edilebilir , kefil talep edilebilir.

Bankaların kefillerden de istediği kriterler kredi alan kişiler ile aynı olmaktadır. Kredi alan bir kişinin ödemelerini yapamadığı durumda, ödemeler kefil tarafından gerçekleştirilir. Yani geliri olmayan, geliri düzenli olmayan ya da bunu belgeleyemeyen kişiler de kefil olarak gösterilememektedir. Ayrıca kefil olacak kişiler evlilerse eşlerinin de rızasının alınması gerekmektedir.

Teminat Olarak Neler Kabul Edilir?

30.000 TL kredi çekmek istendiğinde gelir durumu yetersiz ve kefil olmazsa teminatta gösterilebilinmektedir. Teminat olarak ev, araba, arsa, arazi, dükkan gibi değeri belirlenebilen tüm taşınmaz mallar geçerli olmaktadır.

Teminat gösterildiğinde taşınmazın ekspertiz raporu oluşturulmaktadır. Bu rapora göre de verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenmektedir. Taşınmaz malın üzerine ipotek konulur ve ödemeler bitene kadar kaldırılmaz. Ödemeler yapılmadığı durumda da gayrimenkul bankanın olmaktadır.

Bankadan kredi çekildiğinde ödenecek olan taksit tutarı, toplam tutar ve masraflar bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

Yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi alındığı zaman sigorta yapılması zorunlu tutulmaktadır. Sigorta ödemeleri ise kişilerin yaşlarından cinsiyetlerine, aldıkları kredi tutarından düzenlenen geri ödeme planına göre değişiklik göstermektedir.

Taksit tutarı ile geri ödenecek toplam tutar ise kampanya, bankanın uyguladığı faiz oranı ile düzenlenen ödeme planına göre değişmektedir. Örneğin; 48 ay vadeli 30.000 TL kredi için Ziraat Bankası'nın çalışan ve emeklilere özel düzenlediği ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanıldığı zaman aylık taksit 897,13 TL, toplam ödeme 43.062,25 TL olmaktadır. İpotekli krediden yararlanıldığı zaman aylık taksit 903,98 TL, toplam ödeme 43.391,23 TL, Oyak üyelerine özel kampanyasından yararlanıldığı zaman ise aylık taksit 915,47 TL, toplam ödeme 43.942,57 TL olmaktadır.

İpotekli krediden finansman temin edildiği zaman aynı zaman ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti ve banka özelinde değişen ek masraflar da çıkabilmektedir. Bu masraflar ise teminat olarak gösterilecek olan gayrimenkule göre değişmektedir.