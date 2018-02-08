Halka Arz Piyasası Canlandı! 4 Kat Fazla Talep Toplandı

Borsa İstanbul'da bu seneye hızlı giriş yapan halka arz piyasası, yerli ve yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Borsa İstanbul'da 2017 senesinde durgun olan halka arz piyasası, bu sene canlandı. 2018’in ilk günleri itibarıyla düzenlenen 4 halka arzdan biri Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satış, 3'ü ise fiyat aralığı ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirildi. Yatırımcılardan, talep toplama yöntemiyle arz edilen 3 halka arzın toplam büyüklüğünün 4 katı daha fazla talep geldi.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10-11 Ocak tarihleri arasında halka arz edilen Safkar Ege Soğutmacılık Klima A.Ş. (Safkar)’dan sonra halk arzı gerçekleştirilen Trabzon Limanı, Enerjisa ve MLP Sağlık Hizmetleri yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yoğun rağbet gördü. Senenin başından günümüze düzenlenen 4 halka arzda bireysel ve kurumsal yatırımcılar 54 bin 766 adet hisse senedi satın aldı. Halka arz fiyatlarına göre 2018 senesi itibarıyla halka arzların büyüklüğü 3 milyar liraya ulaştı.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan Talep 21 Kat Fazlaydı

Trabzon Limanı’nın halka arzında tahsisat yalnızca yurt içinde yerleşik kişileri kapsarken, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün 6 katı fazla talep geldi. 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payların arzında 9 bin 971 bireysel, 48 kurumsal yatırımcının hisse alım talepleri sınırlı oranda karşılandı. Halka arz fiyatı 15.50 liradan düzenlenirken, paylar 24 Ocak tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. İşlem gördüğü ilk saatlerde yoğun yatırımcı talebinin devam etmesiyle 2 günde 21.86 liraya tırmanan Trabzon Limanı hisseleri sonrasında 15.50 ile 16.00 lira bant aralığında dengelendi.

Senenin en yüksek tutarlı halka arzı olan Enerjisa'da, yurt içi bireysel yatırımcılar tahsis edilen payların 21 katı fazla talepte bulunurken, yurt içi kurumsal yatırımcının talebi ise tahsisin 7 katı fazlaydı. Yurt dışı kurumsal yatırımcılar 180.7 milyon lotluk tahsisata karşın 465.3 milyon lot Enerjisa hissesi talep etti.