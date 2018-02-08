Bitdefender Ödüle Doymadı
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Bitdefender Ödüle Doymadı


Bitdefender Ödüle Doymadı
Bitdefender Ödüle Doymadı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-08 Saat: 15:57:59
Anasayfa Şirketler Bitdefender Ödüle Doymadı

Computer Bild tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından antivirüs ve yazılım şirketi olan Bitdefender'i ödüle layık gördü. Geçen yılda ödüle layık görülen şirketin bu yılda ödüle layık görülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın en ünlü bağımsız test laboratuvarı AV-Comparatives’ten ve Avrupa’nın önde gelen IT dergisi Computer Bild’den, global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’e ödül yağdı. Girdiği her testte büyük bir başarı elde eden Bitdefender Antivirüs, AV-Comparatives’in gerçekleştirdiği 7 testin tamamında Advanced+ skoruna ulaşarak Yılın Ürünü ödülüne layık görüldü. Computer Bild tarafından geçtiğimiz yıl da birinci seçilen Bitdefender Antivirüs, bu yıl da tahtını korumayı başardı.

Prestijli bağımsız test kuruluşları yıl boyunca, kullanıcıların cihazlarını gözleri kapalı emanet edebileceği, yüksek koruma standartlarına uygun güvenlik çözümlerini belirlemek için bir dizi test gerçekleştiriyor. Yıllardır performans ve tarama kategorilerinde hakimiyetini sürdüren Bitdefender Antivirüs, Avusturya merkezli bağımsız test kuruluşu AV-Comperatives’in 2017 yılında gerçekleştirdiği 7 testin tamamında Advanced+ skoruna ulaşarak Yılın Ürünü seçildi.

Testlerde büyük başarı gösteren global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, ayrıca Internet Security ürünü ile Gerçek Dünya Koruma Testi’nde altın, Kötü Amaçlı Yazılım Koruma ve Giderme kategorilerinde gümüş, Performans kategorisinde ise bronz ödüle layık görüldü.

Computer Bild’in Birincisi Bu Yıl da Bitdefender

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Almanya’nın önde gelen tüketici bilişim dergisi Computer Bild’in gerçekleştirdiği son testte de büyük başarı gösterdi. Geçtiğimiz yıl da birincilik ödülünü kazanan Bitdefender, bu yıl da tahtını korumayı başardı. Computer Bild’in en yaygın kullanılan 8 antivirüs programını değerlendirdiği testte Bitdefender Internet Security 2018, en yüksek puanı alarak ilk sıraya yerleşti. Computer Bild, değerlendirmesinde Bitdefender Antivirüs’ün ek olarak sunduğu fidye yazılım korumasını vurgulayarak, “Bitdefender’in ek özellikleri rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlıyor.” dedi.

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