Renault Trucks'tan Elektrikli Kamyon Hamlesi

Renault Trucks, 2019'da yeni elektrikli araç serisini sunacağını açıkladı. Bu ürün grubu, elektrikli araçların gerçek taşımacılık koşullarında müşteriler ile test edildiği on yıllık bir deneyime dayanıyor. Şehir içi ve kentsel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli kamyonlar, Normandiya, Fransa'daki Blainville-sur-Orne'deki Renault Trucks fabrikasında üretilecek.

Elektrikli araç teknolojisi, Renault Trucks'ın sürdürülebilir şehir içi ulaşım stratejisinin temel taşı. Sıfır emisyonlu bu araçlar, hava kalitesini iyileştirmeye, iklim değişiminin azaltılmasına ve sessiz çalışma prensibi ile gürültü kirliliğinin ortadan kalmasına destek oluyor. Çok yakın zamanda elektrikli kamyonların, şehir merkezinde ulaşım ve dağıtım alanında vazgeçilmez olması bekleniyor.

2009 yılından bu yana elektrikli araç alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük bir yatırım yapan Renault Trucks, müşterileriyle ortak çalışmaları kapsamında geniş saha testlerine odaklanıyor. Renault Trucks’ın Guerlian, Carrefour için Stef Lojistik, Nestle ve Delanchy Lojistik Grubu gibi dünyaca ünlü lojistik projelerinde tam elektrikli 12-16 tonluk çeşitli araçlarıyla gerçekleştirdiği testler, elektrikli kamyonların kullanım koşulları, batarya, şarj olanakları ve özel bakım gereklilikleri hakkında çok önemli bir alt yapı sağladı.

Bu test araçlarına ek olarak Renault Trucks, 2010’dan beri 4.5 tonluk elektrikli kamyonu Electric Maxity’i de müşterilerine sunuyor. Renault Trucks Enerji Verimliliği Stratejisi’nden Sorumlu François Savoye konu ile ilgili olarak; "Electric Maxity ile elde ettiğimiz ticari tecrübe, elektrikli araçların satılması, bakımı ve onarımı konusunda hızlanmamızı sağladı. Günümüzde elektrikli araçlar, 2010 yılında olmadığı kadar rekabetçi bir çözüm," diye belirtti.

Normandiya'daki Renault Trucks'ın Blainville-sur-Orne tesisine tüm elektrikli kamyonlar için özel bir montaj hattı kuruluyor.