MİXX Awards Türkiye Yarışmasının Finalistleri Açıklandı

Dünyada 45 ülkede faaliyet gösteren Interactive Advertising Bureau’nun Türkiye merkezi IAB Türkiye tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen ve dijital dünyanın “Oscar”ı olarak kabul edilen MIXX Awards Yarışması’nın Ön Eleme Jürisi 2-7 Şubat tarihlerinde yapıldı. Ön Eleme sonrasında 222 çalışma finale kaldı. Yarışmanın Ana Değerlendirmesi 9-10 Şubat’ta yapılacak.

Yarışmaya bu yıl 645’i geçerli olmak üzere 693 başvuru yapıldı. Ön Eleme sonucunda 222 çalışma finale yükseldi. Ana Değerlendirme Jürisi finale kalan çalışmaları değerlendirmek üzere 9-10 Şubat tarihlerinde tekrar bir araya gelecek.

Ön Eleme, Başkanlığını Publicis One Türkiye CEO’su İnanç Dedebaş’ın üstlendiği jüriyle birlikte IAB Türkiye üyesi firmaların gönderdiği temsilcilerden oluşan 45 kişi tarafından yapıldı. Ön Eleme 2-7 Şubat tarihleri arasında dört ayrı grup halinde IAB Türkiye ofisinde gerçekleşti. Ana jüride,

Banu Barbarosoğlu / Sahibinden.com

Burak Günsev / Wanda Digital

Burak Yılmaz / Genart Medya

Emre Üçöz / NewGen

Ergin Binyıldız / Havas Worldwide İstanbul

Feyza Tamer / ING Bank

İbrahim Üğdül / Akampüs

İlker Ergen / GroupM

İpek Ersavaş / P&G

İpek Tan Çelebi / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kenan Or / Migros

Kurtuluş Eker / Voden&Leo Burnett Istanbul

Levent Dicle / Demirören Medya

Melike Güleli / Fiat

Merve Erdebil / ETİ

Oğuzhan Aslan / Evyap

Özge Gilan / Facebook

Rafet Fatih Özgür / THY

Samet İnanır / Onedio

yer alırken, Ön Eleme’ye bu isimlere ek olarak IAB Türkiye üyesi firmalardan aşağıdaki temsilciler de katıldı:

Alper Ceylan / Concept

Aslı Efe / KızlarSoruyor

Behiye Karabulut / Turkuvaz Medya

Cenk Türkoğlu / MedyaNet

Ebru Gücelioğlu / Türkmedya

Enes Yeşildaş / Time Digital

Gökhan Gür / Nokta

Gözde Onay / Hype

Gupse Özgür / Hürriyet

Hakan Yoldaş / The Media Move

Haydar Tamer / People Initiative

İlker Öztürk / Eczacıbaşı

İnci Tansu / Mediacom

Mert Maviş / TEB

Nazlı Kurşunoğlu / KoçZer

Özge Bakırçalı / Yapı Kredi Bankası

Seda Çataltaş / Wavemaker Turkey

Sinan Çilek / Skala Medya

Sitem Atadan / Sizmek

Suna Tanımaer / beINDigiturk

Taylan Koru / Mindshare

Ufuk Ercüment / OMD

Utku Keser / Carat

Volkan Demir / Havas Media

Yelda Erciro / Digital Partners

8. MIXX Awards Türkiye’nin Lider Destekçisi Sahibinden.com; Başarı Destekçileri Medya Net, Milliyet ve Puhu TV olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında Digital Partners, Genart Medya, Google, KızlarSoruyor, Ligatus, MG Media, Sözcü ve Unite.ad yer alıyor. Yarışmanın bu yılki Jüri Sponsoru ise Facebook oldu. Admatic, Netcom Medya ve Sporx’in Kategori Destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulunuyorlar. Reklam çalışmaları Karbonat tarafından yürütülen organizasyon Gramofon, İltek ve Project House’un katkılarıyla düzenleniyor. Reklam yayın desteğini ise Digital Age, Mediacat, Bundle News’la birlikte IAB Türkiye üyesi yayıncılar veriyor.

MIXX Awards Ödül Töreni 27 Şubat 2018, Salı akşamı Four Seasons Bosphorus İstanbul Otel’de gerçekleştirilecek.

Bu yıl MIXX Awards Türkiye’ye başvuran tüm projeler MIXX Awards Europe’a 16 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek