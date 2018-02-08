MİXX Awards Türkiye Yarışmasının Finalistleri Açıklandı

Dünyada 45 ülkede faaliyet gösteren Interactive Advertising Bureau’nun Türkiye merkezi IAB Türkiye tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen ve dijital dünyanın “Oscar”ı olarak kabul edilen MIXX Awards Yarışması’nın Ön Eleme Jürisi 2-7 Şubat tarihlerinde yapıldı. Ön Eleme sonrasında 222 çalışma finale kaldı. Yarışmanın Ana Değerlendirmesi 9-10 Şubat’ta yapılacak.
Yarışmaya bu yıl 645’i geçerli olmak üzere 693 başvuru yapıldı. Ön Eleme sonucunda 222 çalışma finale yükseldi. Ana Değerlendirme Jürisi finale kalan çalışmaları değerlendirmek üzere 9-10 Şubat tarihlerinde tekrar bir araya gelecek.
Ön Eleme, Başkanlığını Publicis One Türkiye CEO’su İnanç Dedebaş’ın üstlendiği jüriyle birlikte IAB Türkiye üyesi firmaların gönderdiği temsilcilerden oluşan 45 kişi tarafından yapıldı. Ön Eleme 2-7 Şubat tarihleri arasında dört ayrı grup halinde IAB Türkiye ofisinde gerçekleşti. Ana jüride,
- Banu Barbarosoğlu / Sahibinden.com
- Burak Günsev / Wanda Digital
- Burak Yılmaz / Genart Medya
- Emre Üçöz / NewGen
- Ergin Binyıldız / Havas Worldwide İstanbul
- Feyza Tamer / ING Bank
- İbrahim Üğdül / Akampüs
- İlker Ergen / GroupM
- İpek Ersavaş / P&G
- İpek Tan Çelebi / İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Kenan Or / Migros
- Kurtuluş Eker / Voden&Leo Burnett Istanbul
- Levent Dicle / Demirören Medya
- Melike Güleli / Fiat
- Merve Erdebil / ETİ
- Oğuzhan Aslan / Evyap
- Özge Gilan / Facebook
- Rafet Fatih Özgür / THY
- Samet İnanır / Onedio
yer alırken, Ön Eleme’ye bu isimlere ek olarak IAB Türkiye üyesi firmalardan aşağıdaki temsilciler de katıldı:
- Alper Ceylan / Concept
- Aslı Efe / KızlarSoruyor
- Behiye Karabulut / Turkuvaz Medya
- Cenk Türkoğlu / MedyaNet
- Ebru Gücelioğlu / Türkmedya
- Enes Yeşildaş / Time Digital
- Gökhan Gür / Nokta
- Gözde Onay / Hype
- Gupse Özgür / Hürriyet
- Hakan Yoldaş / The Media Move
- Haydar Tamer / People Initiative
- İlker Öztürk / Eczacıbaşı
- İnci Tansu / Mediacom
- Mert Maviş / TEB
- Nazlı Kurşunoğlu / KoçZer
- Özge Bakırçalı / Yapı Kredi Bankası
- Seda Çataltaş / Wavemaker Turkey
- Sinan Çilek / Skala Medya
- Sitem Atadan / Sizmek
- Suna Tanımaer / beINDigiturk
- Taylan Koru / Mindshare
- Ufuk Ercüment / OMD
- Utku Keser / Carat
- Volkan Demir / Havas Media
- Yelda Erciro / Digital Partners
8. MIXX Awards Türkiye’nin Lider Destekçisi Sahibinden.com; Başarı Destekçileri Medya Net, Milliyet ve Puhu TV olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında Digital Partners, Genart Medya, Google, KızlarSoruyor, Ligatus, MG Media, Sözcü ve Unite.ad yer alıyor. Yarışmanın bu yılki Jüri Sponsoru ise Facebook oldu. Admatic, Netcom Medya ve Sporx’in Kategori Destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulunuyorlar. Reklam çalışmaları Karbonat tarafından yürütülen organizasyon Gramofon, İltek ve Project House’un katkılarıyla düzenleniyor. Reklam yayın desteğini ise Digital Age, Mediacat, Bundle News’la birlikte IAB Türkiye üyesi yayıncılar veriyor.
MIXX Awards Ödül Töreni 27 Şubat 2018, Salı akşamı Four Seasons Bosphorus İstanbul Otel’de gerçekleştirilecek.
Bu yıl MIXX Awards Türkiye’ye başvuran tüm projeler MIXX Awards Europe’a 16 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek