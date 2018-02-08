Hava Yolu Taşımacılığı Yeni Rekora İmza Attı!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2018 senesinin ocak ayına yönelik havayolu uçak, yolcu ve yük sayıları hakkında açıklamalarda bulundu. Arslan'ın basın mensuplarına verdiği bilgiler doğrultusunda, ocak ayı içerisinde havalimanlarına iniş ve kalkış gerçekleştiren uçak sayısının, geçtiğimiz senenin aynı ayına oranla iç hatlar baz alındığında yüzde 16.2 seviyesinde artış göstererek 70 bin 510'a çıktığı belirtilirken, dış hatlar baz alındığında yüzde 11.8 seviyesinde bir artışla birlikte 38 bin 60'a ulaştığı ifade edildi.

İç ve Dış Hatta Yolcu Sayısı Arttı

Bakan Arslan, geçtiğimiz ay üst geçiş (overflight) trafiğine bakıldığında yüzde 13.4 seviyesinde bir artış gözlemlendiğini dile getirerek, bahsi geçen ay çerçevesinde 33 bin 860 üst geçişin yapıldığını bildirdi.

Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiğinin üst geçitlerde göz önünde bulundurulduğunda yüzde 14.3 seviyesinde artarak 142 bin 430 seviyesine çıktığından bahseden Arslan, ocak ayı içerisinde ülke geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin yüzde 28.2 seviyesinde bir artış yaşayarak 9 milyon 599 bin 402'ye ulaştığını, dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 29.4 seviyesinde bir artış yaşayarak 5 milyon 149 bin 572'ye çıktığını söyledi.

Ocak ayı içerisinde son 12 sene baz alındığında en yüksek yolcu trafiğinin gerçekleştiğinin altını çizen Arslan, havalimanları yük trafiğinde ise yine aynı dönem içerisinde iç hatlarda yüzde 23.3 seviyesinde, dış hatlarda ise yüzde 29.7 seviyesinde artış meydana geldiğini bildirdi.

Ankara'da Hava Ulaşımına Talep Artıyor

Ocak ayı içerisindeki yolcu sayısında gözlemlenen artışa en fazla katkıyı İstanbul Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nın verdiğini dile getiren Arslan, Ankara'da hava ulaşımına taleplerin gün geçtikçe arttığını dile getirdi.