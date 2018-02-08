Ocak Ayında En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri!

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) elde edilen veriler doğrultusunda otomobil satışları 2018 senesinin ilk ayında bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 3.59 seviyesinde artış göstererek 26 bin 611 adete ulaştı. Geçtiğimiz sene ise bahsi geçen satışın 25 bin 689 adet seviyesinde olduğu belirtilmişti.

Stoktaki Otomobil Etkisi

Söz konusu artışa göz atıldığında geçtiğimiz seneden kalan ve fiyatlarına zam yapılmayan stoktaki otomobillerin etkisinin gözlemlendiği ifade edildi. 2018 senesinin ocak ayı içerisinde hafif ticari araç pazarının ise 2017 senesinin aynı ayına oranla yüzde 12.13 seviyesinde azalma yaşadığı ve 8 bin 465 olarak gerçekleştiği bildirildi. Geçtiğimiz sene bahsi geçen dönemde bu satış rakamının 9 bin 634 adet olduğu belirtilmişti.

Ocak Ayında En Çok Tercih Edilen Otomobiller

2018 senesinin ilk ayı baz alındığında tercih edilen otomobiller ise şu şekilde gözlemlendi;

Söz konusu dönemde Ferrari'den 488 Spider satışı yapılırken, bir adet Aston Martin DB11 modelinin satıldığı bildirildi. Yine birer adet Lexus'a ait RX ve CT modelinin satıldığı ifade edilirken, satışı gerçekleştirilen üç adet Infiniti'den iki adetinin Q30 modeli olduğu belirtildi. Satılan dört adet Maserati'nin tümünün Levante modeli olduğuna değinilirken, Alfa Romeo'dan 5 adet satışın gerçekleştiği ve bu satışların 4'ünün Giulietta modeli olduğu ifade edildi.

Jaguar'dan 12 adet satış yapılırken, en fazla satış yapılan modelin 11 adet ile F Pace olduğu belirtildi. 31 adet satış yapan SSANGYONG'un en çok satışı gerçekleştirilen modelinin 20 adet ile Tivoli olduğu dile getirildi. Porsche'nin 43 adet satışından en fazla satan modeli ise 30 adet ile Macan oldu.

Bu dönem içerisinde Karsan 49 adet satış yaparken, en fazla satış JEST modelinde 43 adet ile gerçekleşti. 55 adet MINI satışında en fazla satılan model ise 18 ile Cooper olurken, 62 adet Mazda satışında en fazla satılan model 37 adet ile Mazda CX 3 oldu.

67 adet Suzuki'den en fazla satış yapılan Vitara modeli 56 adetlik satış ile ilk sırada yerini alırken, 84 adet Land Rover'dan en fazla 27 adet satışla Range Rover Velar modeli tercih edildi. Bahsi geçen dönem içerisinde Subaru'nun ise 86 adet satış içerisinden en fazla satılan modeli 45 adet ile Forester oldu.